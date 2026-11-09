特朗普邀UFC總裁懷特任白宮新聞秘書　翌日改口：只是開玩笑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月7日在社交平台Truth Social發文表示，他已向UFC行政總裁懷特（Dana White）發出邀請，希望他擔任白宮新聞秘書，接替10月離職的扎卡里亞（Katie Zacharia）。翌日，特朗普澄清，這只是在開玩笑，並非認真考慮這項人事任命。



霍士新聞報道，特朗普當地時間周日說，懷特「很喜歡」出任白宮新聞秘書的想法，但強調：「我只是在開玩笑。」不過，他透露仍計畫周一與對方會面，討論其他事務。

上周六，特朗普在自家社交平台發文表示，已邀請懷特出任白宮新聞秘書，並形容懷特是一名兇悍的格鬥家和戰士，相信懷特會是與眾不同的新聞秘書。特朗普甚至提議讓6名現任或前任UFC冠軍擔任其助手，協助抵禦所謂「瘋狂的左翼勢力」。美媒此前引述知情人士指，懷特已婉拒有關邀請。

2025年4月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）與UFC總裁懷特（Dana White）一同出席在佛羅里達州邁阿密卡西亞中心舉行的UFC 314賽事。（Getty）

白宮前新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）於8月為家庭因素求去後，人事持續震盪。特朗普10月選派的保守派評論員扎卡里亞（Katie Zacharia），在上任僅5天後，便因無法合理解釋其未曾通過司法考試卻對外自稱律師的誠信危機，在經歷一場災難性的簡報會後火速遭到撤職，創下美國史上任期最短發言人的尷尬紀錄。

隨着共和黨在近日結束的中期選舉遭遇挫敗、民主黨重奪國會主導權，白宮發言人一職面臨前所未有的質詢與調查風暴，有分析指，特朗普在此時傳出向格鬥巨頭拋出橄欖枝，可能是為轉移政壇敗選焦點的典型政治作秀公關手法。