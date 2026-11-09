特朗普認驅逐政策「可能過嚴」　稱可與民主黨達移民協議

美國中期選舉民主黨重奪參眾兩院後，總統特朗普（Donald Trump）在首次大型專訪中承認，其政府的驅逐政策「可能太嚴厲」，並表示可與新一屆民主黨國會就移民問題達成協議。



美媒報道，特朗普接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》訪問，於11月8日播出。他說驅逐政策是共和黨敗選原因之一：「我認為可能太嚴厲，是的。」他稱：「協議會是我們談出一些成果，我認為這實際上是可行的。」但他未提供協議具體內容。訪問錄影後不久，特朗普即任命其強硬移民議程主要設計者米勒（Stephen Miller）為白宮幕僚長。

舒默斥米勒任命非糾正而是升職

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在社交媒體諷刺：「特朗普說他的移民打擊行動走得太遠，顯然他的解決辦法是讓負責這件事的人掌管白宮。這不是糾正路線，這是升職。」

美國參議院民主黨領袖舒默2025年12月11日在美國華盛頓特區美國國會大廈發表演說。（Reuters）

特朗普的移民打擊行動是其二度上任後重點，多個城市展開大型行動，拘捕人數急升。兩名美國公民古德（Renee Good）及普雷蒂（Alex Pretti）在反對行動的示威中被聯邦人員擊斃。民主黨稱監督移民及海關執法局（ICE）及國土安全部將是新國會優先事項。

特朗普稱，在美國非法居留的「殺人犯」及「毒販」應被驅逐，但對讓其他人留下持開放態度：「如果他們是好人，在園藝公司、酒店工作，或做些什麼，對吧？有些情況下還交稅。」

2028年或保持中立 稱不關注身家

談及2028年總統選舉，特朗普暗示可能保持中立。被問及會否背書潛在接班人時，他說：「大概會，但不一定。我們有很多優秀人才，我與很多人關係良好。」除

副總統萬斯（JD Vance）外，特朗普只點名國務卿魯比奧（Marco Rubio），稱「我認為魯比奧很出色」，又稱「我可能參與，也可能不參與。我不知道，也許我不參與更好。」

中期選舉期間，民主黨試圖將特朗普個人財富變成競選議題。特朗普被問到重返白宮後身家增加30億美元時說，他幾乎不花時間關注身家，「我不在乎」。

對於外國投資者是否試圖通過投資其與兒子共同擁有的公司來購買影響力，他說：「我不知道。但這是真的——每個總統都有問題。」

特朗普又被問到能否原諒敵人，他說口頭上說「可以」很容易，但補充：「我大概做不到，因為我確實恨一些敵人，而且永遠都會。」