法國：數百超市冷藏系統上月遭攻擊 伊朗革命衛隊幕後黑手
撰文：蕭通
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法國700多家超市的冷藏系統上月遭到黑客攻擊， 該國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）於11月9日表示，伊朗革命衛隊（IRGC）是幕後黑手。對於法方的指控，伊朗外交部及其駐法大使館尚未回應。
巴羅在巴黎出席七國集團（G7）外長會議時稱，經法國政府部門調查，可以確認此次攻擊源於伊朗革命衛隊，警告將循歐盟層面進行制裁。
法國外交部發言人在聲明中表示，法國的調查發現，伊朗革命衛隊屬下的網路部隊Shahid Kaveh，實施了這場破壞性攻擊。施襲者透過網路介面遠端控制設備，觸發無限期的異常除霜循環，同時禁用了冷藏系統感測器上的安全警報，這些警報本應在溫度超過特定值時發出。
巴黎檢察官辦公室同日發表聲明稱，正調查今次網路攻擊，重點放在Shahid Kaveh的部隊負責人身上。聲明又稱，此波攻擊因設備持續高溫除霜，從而引發了約20宗火警。
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，已獲知法國的調查結果，歐盟外交事務理事會將在下週的會議上討論，如果結論獲得證實，「歐盟應該會有強硬回應」。
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