法國：數百超市冷藏系統上月遭攻擊　伊朗革命衛隊幕後黑手

法國700多家超市的冷藏系統上月遭到黑客攻擊， 該國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）於11月9日表示，伊朗革命衛隊（IRGC）是幕後黑手。對於法方的指控，伊朗外交部及其駐法大使館尚未回應。



2026年11月9日，法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）在巴黎出席七國集團（G7）外長會議。（REUTERS）

巴羅在巴黎出席七國集團（G7）外長會議時稱，經法國政府部門調查，可以確認此次攻擊源於伊朗革命衛隊，警告將循歐盟層面進行制裁。

法國外交部發言人在聲明中表示，法國的調查發現，伊朗革命衛隊屬下的網路部隊Shahid Kaveh，實施了這場破壞性攻擊。施襲者透過網路介面遠端控制設備，觸發無限期的異常除霜循環，同時禁用了冷藏系統感測器上的安全警報，這些警報本應在溫度超過特定值時發出。

2026年10月13日，法國巴黎一家Intermarche超市的雪櫃空空如也，告示解釋是由於系統遭到黑客攻。此前一天，法國多家連鎖超市的冷藏系統遭到網路攻擊，導致食品變質和多宗火警。（REUTERS）

巴黎檢察官辦公室同日發表聲明稱，正調查今次網路攻擊，重點放在Shahid Kaveh的部隊負責人身上。聲明又稱，此波攻擊因設備持續高溫除霜，從而引發了約20宗火警。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，已獲知法國的調查結果，歐盟外交事務理事會將在下週的會議上討論，如果結論獲得證實，「歐盟應該會有強硬回應」。