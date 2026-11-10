黃仁勳婚外情｜離婚大出血？據加州法律妻子Lori恐分走811億美元

英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳近日遭爆成為中國女特工的情蒐目標。英偉達董事會8日宣布展開調查，黃仁勳也承認曾有婚外情。韓媒分析指出，假設黃仁勳未來離婚，且名下資產均符合夫妻共同財產分配條件，妻子Lori理論上可能分得高達6200億港元。



根據美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）截至9日的億萬富豪排行榜資料，黃仁勳的淨資產達1622億美元，在全球富豪中排名第8。黃仁勳自1993年共同創辦英偉達以來，一直擔任行政總裁，帶領公司發展。他目前持有英偉達約3.4%的股份。

黃仁勳的淨資產達1622億美元，在全球富豪中排名第8。（Reuters）

報道指出，黃仁勳在創立英偉達前，於1985年與妻子Lori結婚。據了解，夫妻目前居住在英偉達總部所在地的美國加州。由於加州採行夫妻共同財產制度，原則上將夫妻在婚姻期間共同累積的財產視為共同財產，離婚時通常平均分配。因此，假設黃仁勳目前的全部淨資產，都屬於婚姻期間形成的夫妻共同財產，Lori可分得的金額將高達811億美元。

不過，實際財產分配並非單純將現有淨資產對半分。資產究竟是在婚前取得，還是在婚姻期間累積，以及各項資產的取得方式與性質，都可能影響財產分配的範圍及金額。此外，夫妻是否另有簽訂財產協議，也是一項重要變數。

貝佐斯離婚後 前妻躋身全球女性富豪前列

美國大型科技企業過去也曾發生創辦人在離婚過程中分割數百億美元財產的案例。電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）於2019年結束與前妻史考特（MacKenzie Scott）長達25年的婚姻。當時貝佐斯的婚外情曝光，使離婚消息受到全球矚目。

Jeff Bezos和MacKenzie Scott（Getty Images）

兩人於同年4月達成財產分配協議。史考特取得夫妻持有的亞馬遜股票中25%的股份，相當於亞馬遜全部已發行股票的約4%，當時市值約380億美元。這筆財產也讓史考特一躍成為當時全球第四富有的女性。

微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）則於2021年結束與梅琳達（Melinda French Gates）長達27年的婚姻。根據當時統計，離婚期間轉移至梅琳達名下、可公開追蹤的股票資產，價值超過57億美元。

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