黃仁勳出軌反利好英偉達？網揭貝索斯等人偷腥：市值飆2萬億美元

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳美國時間8日下午坦承婚外情，對象疑為中國女間諜，此事件不僅涉及國安機密，也引發外界關注此事件對公司股價的影響。對此，有外國網友在社交平台X中分享數據，過往亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）都曾爆出婚外情，但兩家公司市值皆不受影響，甚至還同樣增值超過2萬億美元（約15.68萬億港元），暗示英偉達或許也將出現類似走勢。



貝索斯、蓋茲婚外情後公司市值仍暴增

除了外國網友分享這訊號外，美股專家施雅棠也在臉書粉專「美股夢想家」發文表示，前全球首富貝索斯於2019年被揭露婚外情後，亞馬遜市值增加約2萬億美元；比爾蓋茲2021年婚外情曝光後，微軟市值之後同樣增加約2萬億美元，他認為「婚外情都是訊號」，而英偉達的訊號如今也已浮現。

輝達執行長黃仁勳近日坦承婚外情。（X@_FORAB）

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不過施雅棠也坦言，黃仁勳的情況較為複雜，因為事件牽涉美中人工智慧競爭。他指出，若出軌對象證實為中國間諜且黃仁勳早已知情，此案將升級為美國國安議題，勢必面臨更嚴格的監管調查，而黃仁勳多年累積的公信力恐將受損。

施雅棠進一步分析，黃仁勳過去多次主張美國應出口人工智慧晶片至中國，這些言論未來必定會被重新檢視，即便最終未涉及違法，其政策影響力也將減弱。然而他強調，目前並無證據顯示黃仁勳知情或洩密，且英偉達中國營收佔比僅約8%，即使出口管制加強，直接營收衝擊仍屬有限，若最終確認無洩密或違規情事，股價短期下跌後仍有機會回升。因為「亞馬遜、微軟都證明，老闆的私生活，跟股價沒什麼關聯」。

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