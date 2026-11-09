比亞迪荷蘭辦公室遭突擊搜查　捷豹路虎控Ti7抄襲Defender

捷豹路虎（Jaguar Land Rover）委派執法人員8月搜查中國車廠比亞迪（BYD）在荷蘭的兩處辦公室，取走數碼紀錄，為本周海牙聆訊鋪路，法庭將裁定比亞迪Ti7運動型多用途車是否侵犯Defender的知識產權。



據《衛報》（The Guardian）周日報道，執法人員持法庭手令搜查斯希丹（Schiedam）及霍夫多普（Hoofddorp）的比亞迪辦公室；報道指捷豹路虎懷疑比亞迪以逆向工程取得可用於Ti7的技術，欲趕在紀錄被銷毀前保存證據。

Ti7自去年9月在華開售已被車評界比作「中國版Defender」，明年1月進軍英國市場，售價47,995英鎊（約50.4萬港元），較Defender低逾2萬英鎊（約21萬港元）；Defender 110售價68,465英鎊（約71.9萬港元）起。

兩公司均拒評論進行中的法律程序。捷豹路虎針對中國車廠抄襲指控並非首次興訟：2019年歷時三年勝訴，禁江鈴汽車出售抄襲車型；惟2012年又與奇瑞成立合資公司。