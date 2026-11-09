比亞迪荷蘭辦公室遭突擊搜查 捷豹路虎控Ti7抄襲Defender
撰文：韓學敏
出版：更新：
捷豹路虎（Jaguar Land Rover）委派執法人員8月搜查中國車廠比亞迪（BYD）在荷蘭的兩處辦公室，取走數碼紀錄，為本周海牙聆訊鋪路，法庭將裁定比亞迪Ti7運動型多用途車是否侵犯Defender的知識產權。
據《衛報》（The Guardian）周日報道，執法人員持法庭手令搜查斯希丹（Schiedam）及霍夫多普（Hoofddorp）的比亞迪辦公室；報道指捷豹路虎懷疑比亞迪以逆向工程取得可用於Ti7的技術，欲趕在紀錄被銷毀前保存證據。
Ti7自去年9月在華開售已被車評界比作「中國版Defender」，明年1月進軍英國市場，售價47,995英鎊（約50.4萬港元），較Defender低逾2萬英鎊（約21萬港元）；Defender 110售價68,465英鎊（約71.9萬港元）起。
兩公司均拒評論進行中的法律程序。捷豹路虎針對中國車廠抄襲指控並非首次興訟：2019年歷時三年勝訴，禁江鈴汽車出售抄襲車型；惟2012年又與奇瑞成立合資公司。
據報比亞迪小米等高層擬隨習近平訪美 黃仁勳奧特曼等將出席國宴彭博：中國考慮讓比亞迪加入隨團習近平訪美的企業高層代表團外媒參訪深圳比亞迪全球總部 感嘆「美國難以和中國電動車競爭」比亞迪澳洲銷量狂飆 6月逼近豐田僅差243輛