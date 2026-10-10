TWICE周子瑜F1新活動圖集流出！著熱褲清涼裝與兩大車手揉搓黏土

韓國人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，甜美外型加上天然萌親和力，在全球擁有高人氣。最近她拋出驚喜震撼彈，宣布展開意想不到的跨界合作！F1威廉士車隊（Williams Racing）與話題動漫《膽大黨》（DAN DA DAN）攜手推出聯名企劃，特別找來周子瑜演唱官方主題曲，直接達成「人氣Idol×F1賽車×超夯動漫」的神仙組合！



為了這次的重磅企劃，子瑜日前也親自飛抵新加坡，出席威廉士車隊的「Fan Zone」粉絲見面會。當天她以水藍色斜肩上衣搭配牛仔短褲、高筒皮靴亮相，展現招牌的逆天長腿與仙氣。一上台她就大方用全英文向大家打招呼：「Hello to all my dear friends! Thank you so much for being here with me.（哈囉我親愛的朋友們！非常感謝你們今天來到這裡陪伴我）」現場立刻爆出陣陣尖叫聲，不只舞台前擠滿人潮，連商場二、三樓的欄杆旁都站滿搶看女神的粉絲，場面超級熱絡！

周子瑜的甜美外型加上天然萌親和力，在全球擁有高人氣。（Instagram@Thinkaboutzu）

威廉士車隊官方社群還陸續曝光子瑜參與車隊活動的幕後花絮，三人同框自拍，合照中子瑜親切地拿著手機，與車隊的主力車手艾邦（Alex Albon）以及辛斯（Carlos Sainz Jr.）合照，對著鏡頭開心比出「YA」手勢。

周子瑜跨界F1推出重磅企劃▼▼▼

+ 10

不僅如此，甚至還有三人圍在桌前體驗捏黏土的童趣影片。看平時在賽道上飆速的頂尖車手們瞬間流露童心，一邊捏黏土一邊說笑，子瑜專注捏黏土、露出甜美笑顏的模樣更是融化大批網友，紛紛留言直呼：

「這組合真的太神了！」

「完全沒想到能看到Alex、Carlos和子瑜一起捏黏土，真的太可愛了！」



【延伸閱讀】TWICE周子瑜傳想回台單飛 接觸曾打造蔡依林張惠妹「天后推手」

+ 3

延伸閱讀：

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

66歲退休母存443萬！42歲兒天天回家蹭飯借車 她一句話狠斷啃老

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】