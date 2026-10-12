新加坡上演F1大獎賽　狂吸8億額外觀光收入　限定周邊商品全賣光

F1新加坡大獎賽正式比賽於10月11日晚間登場，這場國際賽車盛事不僅吸引全球車迷齊聚，更為新加坡帶來龐大觀光財。當局將3天賽事延伸為10天觀光活動，經濟分析師估算，每屆賽事帶來的額外觀光收入高達約8億港元，周邊商品業者也趁勢推出限定系列搶攻市場。



新加坡觀光委員會體育部主任Lilian Chee表示，購買F1門票的車迷除了進場看比賽，還能透過各種休閒娛樂活動走出賽道，體驗新加坡的多元魅力。新加坡將賽事期間的觀光活動範圍從武吉士（Bugis）延伸至烏節路（Orchard Road），即使沒有購買賽事門票的民眾，也能玩模擬賽車、聽音樂、品嚐美食。

新加坡一級方程式大獎賽正式賽事11日登場。（Reuters）

按圖看F1新加坡大獎賽更多相關圖片：

+ 2

Invade創辦人Kent Teo指出，烏節路是主要購物商圈，擁有各式餐廳和購物中心，許多旅客都想四處逛逛，特別是第一次來新加坡的人，自然就會想到烏節路。各大商圈積極搶攻人潮，服飾品牌也瞄準車迷的衣櫃，賓士聯名系列採用蘭花圖案設計，法拉利、麥拉倫的周邊商品也融入東南亞文化元素，部分限量運動服飾要價100新幣，折合約600港元，讓民眾不用進場觀看賽事，也能把新加坡大獎賽的紀念品帶回家。

賽車周邊商品業者表示，車迷整年都穿紅色、橘色，到了比賽期間就想買不一樣、有特色的款式，只要是新加坡限定系列就變成收藏品，因此都賣光了，店裡剩餘的商品就是全新加坡最後的庫存。品牌更瞄準年輕車迷，把賽車元素融入日常穿搭，希望比賽結束後還能繼續穿著。

2026年10月11日，一名車迷手持法拉利車隊隊員紙板人形立牌。（Reuters）

行銷專家認為，商品能展現個人風格，也能提高消費者心中的價值，另一個重點是個人化，也就是買到專屬、符合個人風格的商品。然而，印尼森林大火帶來的煙霾持續籠罩新加坡，國際汽車聯會（FIA，又譯國際汽車聯盟）表示比賽不受影響，但若霧霾惡化，部分戶外娛樂活動可能受限。

【延伸閱讀】TWICE周子瑜F1新活動圖集流出！著熱褲清涼裝與兩大車手揉搓黏土（點擊放大瀏覽）

+ 11

延伸閱讀：

影音／放棄搭機改踏鐵馬！ F1現役車手博塔斯 「騎」進星國大獎賽

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】