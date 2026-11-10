隔岸1.5公里觀朝鮮自走炮　韓邊境公園變景點10天萬人朝聖｜多圖

朝鮮最近在韓朝邊境前沿部署自走炮，有人從韓國京畿道金浦市的愛岐峰和平生態公園觀景台上拍到朝鮮火炮的清晰照片後，這個原本象徵韓朝和平的觀景台，如今竟因朝軍軍事裝備成為新的觀光看點。

過去十天，公園吸引逾1萬3000名遊客，同比增長7.5%。然而，遊客爭相一睹朝軍火炮的同時，邊境居民卻憂心忡忡，形成觀光熱潮與安全焦慮並存的鮮明反差。



據金浦市星期一（11月9日）公布的數據，市內的愛岐峰和平生態公園，從10月26日至11月4日共接待1萬3243名遊客，較去年同期增加7.5%，部份日期遊客人數更同比激增35%。

愛岐峰觀景台與朝鮮黃海道開豐郡直線距離僅約1.5公里。

2024年11月，全球首家進駐韓朝邊境地區的星巴克咖啡館在此開業，吸引國內外媒體關注。遊客可坐在星巴克咖啡館裏一邊品嘗咖啡，一邊眺望河對岸的朝鮮村莊，體驗資本主義消費文化與朝鮮社會主義體制近在咫尺的獨特景象。如果要看得更仔細，還能透過觀景台上的望遠鏡觀察朝鮮邊境村莊及居民生活。

不過，近期吸引遊客的，不再只是隔岸相望的朝鮮村莊，還有部署在邊境的朝軍自走炮。

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今年9月21日，韓朝非軍事區發生地雷爆炸事件後，朝軍在開豐郡邊境前沿部署疑似122毫米自走炮。隨後，有人在愛岐峰觀景台拍攝到隱蔽在樹林間的火炮，照片中甚至可辨認炮管及附近活動的朝軍士兵。相關照片在社交媒體廣泛傳播，吸引不少遊客前往一探究竟。

不過，金浦市說，朝軍近期已為自走炮加裝偽裝設施，如今較難辨認。由於遊客增加，市政府從本月4日起，將每小時可預約入園人數從500人縮減至200人。

對於朝軍火炮成為觀光賣點，當地居民反應不一。

金浦市居民安錫相說，首次看到朝軍自走炮時感到驚訝，也擔心朝方是否真的可能開炮。另一名居民則認為，社交媒體使朝軍火炮成為觀光看點，卻也反映部份遊客缺乏安全意識。

韓國TV朝鮮指出，原本象徵和平的觀景台，如今因軍事緊張局勢成為熱門景點。對遊客而言，朝軍火炮或許只是難得一見的景象。但對長期生活在邊境的居民來說，卻是近在咫尺的安全威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

