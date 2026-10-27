韓國星巴克喝咖啡驚見「朝鮮大炮瞄準你」？照片瘋傳　揭背後真相

朝韓近日關係緊張。韓國國防部10月26日證實，朝鮮已在軍事分界線附近部署3輛自走炮。根據京畿道金浦市一處觀景台拍攝的畫面，也能看到朝鮮部署的自走炮。消息傳出後，有網友聲稱從金浦市一間星巴克（Starbucks）門市，就能看見自走炮，並附上一張照片，引發熱議。對此，韓媒10月27日表示，該照片疑似經過生成式人工智能（GenAI）合成或其他方式加工，真實性受到質疑。



位於首爾金浦市的愛妓峰和平生態公園，因為能近距離眺望朝鮮，近年已成為深受外國遊客喜愛的觀光景點。Threads等社群平台及多個網路論壇，自10月26日起陸續出現以「金浦愛妓峰星巴克近況」為題的貼文，引發網友關注。一名網友最初聲稱「朝鮮將122毫米自走炮部署到前線，這裡竟然變成可以欣賞朝鮮自走炮的景觀咖啡廳」，並分享一張據稱是在星巴克金浦愛妓峰門市拍攝的照片。

點圖看社媒瘋傳相片與觀景台實拍的朝鮮自走炮：

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照片中可見體積龐大的自走炮出現在窗外，旁邊還站著多名手持紅色旗幟的朝鮮士兵。尤其引人注目的是，店內顧客紛紛拿起手機拍攝窗外的朝鮮士兵，而自走炮的炮管則朝向咖啡廳，形成強烈對比。照片曝光後遭到瘋傳，網友紛紛留言驚呼「自走炮看起來就在眼前，真的很可怕」，也有人開玩笑表示「您點的自走炮已經準備好了」。

照片疑AI合成 韓網：實際距離不可能如此接近

不過，該照片的真實性很快受到質疑。有網友指出，照片中星巴克室內標誌的設置位置，以及窗外朝鮮自走炮與咖啡廳之間過於接近的距離感，都與現場實際肉眼可見的景象存在明顯差異，懷疑照片可能經過生成式AI合成或其他方式造假。

事實上，即使從這間星巴克門市眺望朝鮮，也必須使用望遠鏡頭或高性能望遠鏡，才能勉強看清遠方的景物。因此，照片中自走炮炮管與朝鮮士兵彷彿就在咖啡廳窗邊、清晰可見的畫面，被認為與實際情況不符。

距朝鮮僅1.4公里 邊境星巴克成熱門景點

該星巴克位於金浦愛妓峰和平生態公園觀景台2樓，與朝鮮黃海道開豐郡相距僅約1.4公里，地處朝韓邊境最前線地帶。自2024年11月開幕以來，該門市便因能從窗戶眺望朝鮮村莊與山巒的特殊地理位置，持續吸引大批遊客造訪。

點圖看「朝韓邊境Starbucks」更多相片：

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遊客平時可以一邊喝咖啡，一邊欣賞朝鮮境內的田野景色。不過，隨著近期朝鮮軍方的軍事動向受到關注，這間咖啡廳也成為讓人感受到朝韓安全局勢緊張的特殊場所。

朝韓緊張局勢持續升溫

韓國媒體10月26日從京畿道金浦市一處觀景台拍攝的畫面顯示，朝鮮在軍事分界線附近部署了自走炮。根據畫面，自走炮的炮口朝向韓國一側，期間還出現炮口上下左右移動、疑似正在調整方向的情形。對此，韓國國防部證實，已確認朝鮮部署3輛122毫米自走炮。

根據韓國媒體報道，這些自走炮的射程約為15至24公里，韓國京畿道北部部分地區也在射程範圍內。報導指出，朝鮮此次罕見地將自走炮部署在如此顯眼的位置，有分析認為，此舉可能是為了展示軍事力量、向韓國示威。

朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正先前警告，可能在10月底前恢復於邊境全線進行擴音器廣播。如今又發現朝鮮部署自走炮，使得朝韓之間的緊張局勢持續升溫。

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