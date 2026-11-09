黃仁勳出軌｜沽空機構半年前報告點名黃樂：兩人往來密切令人不安

科技巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日承認有婚外情，對象是中國女子、新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang），引發風波。據外媒報道，美國沽空機構Culper Research早於5月發表的報告中點名黃樂與黃仁勳「令人不安地往來密切」，又指黃仁勳每隔數月便到訪Megaspeed相關數據中心。



這次事件引起當地政壇和科技業界的高度關注，據美媒指，美國情報機構質疑黃樂是中國間諜，結果在黃仁勳承認婚外情後，聯邦眾議院中國特別委員會、外交委員會與情報委員會均以重大國安疑慮為由，聯名致函要求他出席閉門簡報。中國外交部則批評間諜指控是捕風捉影。

2024年6月，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（中間戴眼鏡男子）與新加坡公司Megaspeed時任高層黃樂（Alice Huang，中間穿粉紅色裙女子）在台北參加聚會。（網絡圖片）

黃樂是新加坡公司Megaspeed的前高層，該公司是英偉達在東南亞最大單一晶片買家。

Culper Research在5月發表的研究英偉達報告中，便指黃仁勳不單公開支持Megaspeed，在實際推進業務的每一步似乎也與該公司緊密同行，指「他與Megaspeed負責人、中國籍黃樂之間保持令人感到不安的密切關係。」

黃仁勳每隔數月訪Megaspeed相關數據中心

報告談到兩人2024年6月一同參加派對，2025年5月在台灣共進晚餐，並引述一名Megaspeed現任員工指，黃仁勳每隔數個月便會造訪與Megaspeed相關的數據中心，每次造訪時有阿里巴巴的代表陪同。報告懷疑Megaspeed背後有阿里巴巴的資金支持，英偉達則指Megaspeed沒有任何中國股東。

該名Megaspeed員工形容黃仁勳與他們之間的關係非常密切（very close），報告並稱根據一位英偉達前員工透露，許多英偉達內部人士也懷疑是否存在「特殊關係」（special relationship）。