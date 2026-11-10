黃仁勳出軌｜情婦黃樂早年嫩照遭起底　爆昔在上海搞A股空殼業務

英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳近日捲入婚外情風波，與他傳出關係的中國女商人黃樂因涉嫌涉及中國情報活動而成為外界關注焦點，隨着兩人過往合照陸續在網路曝光，如今又有網友公開多張據稱是黃樂早年在上海生活的舊照；爆料者更聲稱，黃樂當年曾在上海從事與中國A股上市相關的業務。



上海舊照疑曝光！爆料者稱黃樂曾在上海擔任空殼公司業務

社交平台X帳號「AB Kuai.Dong」9日晚間發布一組照片，聲稱是黃樂（Alice Huang）早年在中國上海生活時所拍攝的影像，再度引發外界對她過往經歷的關注。

有網友公開多張據稱是黃樂（右）早年在上海生活的舊照。（X@_FORAB）

有網友公開多張據稱是黃樂早年在上海生活的舊照：

從貼文附上的照片可見，其中一名長髮女子身穿紅色上衣，坐在裝潢精緻的餐廳內，面帶笑容、手持茶杯，桌上擺放甜點、茶具及餐盤，疑似就是黃樂本人。另有數張合照，則可見黃樂與女性友人並肩入鏡，爆料者聲稱這些照片拍攝於黃樂早年仍在上海活動的時期。

除了公開照片，該帳號還聲稱，黃樂早年在上海時曾從事與中國A股市場上市相關的空殼公司業務，之後才前往新加坡發展，貼文並以帶有揶揄意味的語氣表示，沒想到約10年後，黃樂竟會移居新加坡，並與英偉達創辦人黃仁勳傳出戀情。

根據法新社（AFP）報道，黃樂的公開背景資料相當有限，網路上曾出現一份中國基金資料庫的個人簡介，聲稱她過去曾任職匯豐銀行，並擔任中國中央電視台及湖南衛視記者，但法新社無法核實這些經歷的真實性。如今隨着網路陸續出現據稱是黃樂過往生活的照片，她的個人背景再度成為討論焦點。

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