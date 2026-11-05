亞洲首富換人！印度能源巨頭安巴尼身價暴增85億美元 超越張一鳴
撰文：外來內容
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據中國經濟網報道，11月2日，印度市值最高公司信實工業（Reliance Industries）的董事長兼董事總經理穆克什・安巴尼（Mukesh Ambani）超越字節跳動（ByteDance）創始人張一鳴，成為亞洲首富。
根據《福布斯》11月2日公布的實時億萬富豪榜（Forbes' Real-Time Billionaires），安巴尼淨資產升至888億美元（約6,966億港元），排名第23位；張一鳴身家約為840億美元（約6,590億港元），排名第25位。
安巴尼淨資產超越張一鳴 成亞洲新首富：
公開資料顯示，信實工業是印度最大的私營企業，由德魯拜・安巴尼（Dhirubhai Ambani）於1958年創立，現任董事長為其子穆克什。公司總部位於孟買，業務橫跨能源、零售、數碼服務、石化等多個領域，是印度首個進入《財富》世界500強的企業，2025年排名第88位 。
11月2日，信實工業股價上漲近12%，市值單日增加超過190億美元（約1,490億港元），創下九個月來最大單日漲幅。這使得安巴尼的個人淨資產增加了85億美元（約667億港元）。
今年9月，現年43歲的張一鳴首次成為亞洲首富。
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【本文轉載自微信公眾號《長安街知事》】