澳航簽約擬裁減約850名職員外判部分業務至印度　工會：令人心痛

澳媒11月10日指，澳洲航空（Qantas）與科技公司Accenture達成協議，預計未來數年內裁減約850名員工，並把有關職位外判至印度。當地工會組織對此決定表示反對，表示這項決定令澳航跌入「新的谷底」。



澳洲新聞集團（News Corp Australia）報道，公司行政總裁哈德遜（Vanessa Hudson）10日向員工發送訊息承認，這些削減措施對「一些人而言是沉重的消息」，就此舉所帶來的不確定性致歉。

哈德遜指，這個協議是實現公司技術的現代化及提升效率，「原地踏步並不是我們的選項。」

公司指，裁員的重點是與科技公司Accenture的戰略合作夥伴關係，使其後端系統、流程和數據現代化，同時指裁員是為了應對全球科技和人工智能領域的變革。

報道指，有關雙方合作關係的磋商早於今年8月報道，而當時有派遣代表前往印度進行討論。

哈德遜指，儘管這個消息的發布背後有着重要考量，但亦心知這個決定對員工而言，所承受的衝擊並不會因此減輕。

澳媒指，該裁員決定於地勤員工宣布舉行大罷工一週後公布，有工會指決定令人心痛。（Getty）

哈德遜表明預計幾年內將會有約850名員工受影響，而第一批裁減將會在2027年中落實。

報道指，澳航的地勤員工10月在全國的機場發起工業罷工，表示自己的職業生涯已淪為「報酬微薄、缺乏安全保障的零碎工作」，就在該航空公司員工發起大罷工的幾週後，有關外判協議的消息隨即發布。

多個澳洲工會表示反對澳航的職位外判決定，澳洲運輸工人工會（TWU）全國秘書長凱恩（Michael Kaine）表示以往澳航曾非法外判數千名員工，並將已取消航班機票賣給乘客時，澳航「已跌入谷底」，「這間公司不斷變本加厲，以各種手段將澳洲精神（Spirit of Australia）糟蹋得面目全非，為了攫取利潤，它竟將那些寶貴的經驗與底蘊棄之門外。」

澳洲服務業工會則指其決定「令人心痛」，指澳航大談人工智能，卻將這些由澳洲人承擔的職位外判至印度：「科技應被用來改善工作，而非以此作為藉口，開除那些從事艱苦工作的人 。」