印度狠夫婚姻不睦石磨殺妻　再誘殺6親戚棄屍山區　7歲外甥同遇害

印度班加羅爾驚傳震驚社會的滅門慘案，年約45至52歲的士司機謝卡（Shekar）因長期婚姻不睦，且不滿岳父母一家插手介入，竟動起殺機。



10月17日起，謝卡於家中持重達數公斤的傳統石磨（oralu kallu）重擊妻子頭部致死後，再陸續以各種藉口誘騙妻家親屬到家接連殺害，共計奪走妻子、岳母、舅仔及7歲外甥等7條人命，並分批棄屍南迪山。警方接獲家屬報案後展開偵訊，謝卡當場承認犯行遭依法逮捕。

印度發生滅門慘案，中年的司機謝卡（Shekar）因長期婚姻不睦，且不滿岳父母一家插手介入，先後殺害妻子、岳母、舅仔及7歲外甥等7人。（Bengaluru Police）

於家中狠奪7條人命

謝卡持鈍器將妻子殺害後，以各種不同藉口陸續將妻子的親屬誘騙至家中，並以同樣手法持石磨重擊每人的頭部致死，除了妻子蘇妮塔（Sunitha）外，還包括：

謝卡的岳母盧帕瓦蒂（Roopavathi）

2名舅仔席瓦庫馬（Shivakumar）與商卡（Shankar）

2名弟婦蒂薇亞（Divya）與納利尼（Nalini）

年僅7歲的外甥普尼斯（Puneeth）



共計多達7名親屬慘遭殺害。

僅尋獲外甥遺體 6人下落不明

謝卡對外謊稱妻子已與友人出遊，並將妻子的手機強制關機以掩人耳目，甚至使用化學藥劑仔細清洗兇器與現場血跡，隨後駕車將7具遺體分批載往奇卡巴拉普拉縣（Chikkaballapura）南迪山（Nandi Hills）一帶丟棄。

因蒂薇亞與納利尼的母親久尋不著女兒，11月3日前往警察局報案，謝卡被警方約談後坦承犯行，全案才因此曝光。目前警方已在南迪山附近尋獲7歲男童普尼斯的遺體，其餘死者遺體仍在搜查中，謝卡的座車及涉案物證均已遭警方扣押，全案正由拉賈吉納加爾警方深入調查中。

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