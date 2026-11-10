魯比奧：美對伊朗經濟制裁與海上封鎖效果顯著　無需恢復軍事行動

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周二（11月10日）說，他已向七國集團（G7）盟友通報，美國對伊朗實施的經濟制裁和海上封鎖的效果顯著，因此無需繼續在伊朗開展大規模軍事行動。



路透社報道，魯比奧在巴黎與七國集團盟友舉行了為期兩天的會議後接受了記者的採訪。此前有說法稱，美國不恢復軍事行動就意味着戰爭陷入僵局，或局勢維持現狀，魯比奧對此予以反駁。

魯比奧說：「伊朗目前承受着巨大的經濟痛苦，而且這種痛苦每天都更嚴重。」他補充說，特朗普也聽取了中東地區盟友的意見，盟友的反饋證實了這一判斷。

2026年10月30日，美國佐治亞州亞特蘭大，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在二十國集團（G20）外長會議歡迎記者會上發表演說。（Reuters）

特朗普（Donald Trump）周一（9日）說，鑑於中東地區多個國家提出請求，他計劃暫時擱置對伊朗發動新的軍事打擊。

魯比奧說：「如果我們能夠通過經濟手段實現同樣的目標，就沒有必要發動軍事打擊。這並不意味着陷入僵局。伊朗從未像今天這樣，面臨無法在全球市場出售能源的困境。」

特朗普承認，美伊戰爭是共和黨在上周國會中期選舉中失利的原因之一。

副總統萬斯（JD Vance）的表態則更加直接，他說：「我們之所以輸掉選舉，原因就是這場戰爭。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

