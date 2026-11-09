黃仁勳婚外情｜紐時：魯比奧曾發密件警示間諜　特朗普知情未動

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）今年春天監督起草高度機密備忘錄，警示白宮高層，英偉達（Nvidia，又譯作輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）與一名中國間諜關係密切。



據《紐約時報》（The New York Times）周日報道，備忘錄基於對中國公民黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）的電子監控情報。她為新加坡公司 Megaspeed 高層，該公司大量購入英偉達先進AI晶片，並涉非法走私往中國受查；美方研判她獲中國國家安全部招募從事間諜，與同姓但無親屬關係的黃仁勳往來密切。備忘錄於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月訪華前，發至高級安全許可官員。

黃仁勳去年來台時，華裔女子黃樂曾相伴而行，兩人在三六食府用餐後共同離去。（TVBS新聞網授權使用）

英偉達周日宣布就黃仁勳展開調查，他同日承認出軌，向公司道歉，稱對妻子不忠、傷害妻兒，深感抱歉；公司稱無理由相信國家安全或公司機密受損。特朗普周日稱，不後悔當初按兵不動，並認為黃仁勳應留任。

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日因與一名中國籍新加坡數據中心公司女高層關係捲入風波，後者被指為中國間諜並與黃仁勳存在戀愛關係。黃仁勳長女黃敏珊8日則突然取消訪韓行程，外界揣測或與前述報道有關。（影片截圖）

《紐時》上月報道，情報界約一年前向特朗普匯報監控所得，特朗普決定不作處理，因他視英偉達晶片為中美AI競爭關鍵，公司表現更牽動股市。店面式小公司 Megaspeed 卻購入20億美元（約156億港元）英偉達產品，美方懷疑它協助走私晶片入華。