魯比奧否認擬離開特朗普政府 但拒談會否角逐下屆總統
撰文：蕭通
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美國共和黨在中期選舉慘敗，失去參眾兩院主導權。有報道指美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）擬離開政府，以準備競逐下屆總統。不過，魯比奧11月5日否認消息，稱他打算留在政府直到任期結束。
身兼國家安全顧問的魯比奧當日接受《紐約時報》採訪時表示，為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）工作到任期結束「一直是我的計劃」。
對於有關他正在考慮離職的報道，魯比奧表示，「說實話，我不知道這些傳言從何而來。」他又稱：「我熱愛我的工作。而且，每當他們說我要離職時，我總是覺得好笑。」
當被問到是否將參與2028年總統大選時，魯比奧拒絕回應，「我真的不會再談論2028年了」、「我只是不會這麼做（談論2028年大選）」。他5月曾經表示，如果現任副總統萬斯（JD Vance）角逐下屆總統，他會予以支持。
同日稍早時間，英國《獨立報》引述知情人士透露，魯比奧正為共和黨總統候選人提名之爭做準備。知情人士稱，魯比奧在共和黨於中期選舉失利之前，就已有辭職可能。中期選舉後，知情人士更堅定這一預期，且相信除魯比奧外，還有其他內閣成員離任。
報道引述華府內部人士稱，魯比奧需要「與伊朗戰爭撇清關係，把責任留給特朗普」。報道也引述魯比奧的盟友稱：「他辭職離開政府完全合情合理。」該名盟友稱，目前魯比奧在共和黨內獲得總統候選人提名的機會，肯定領先於萬斯，「與政府保持關聯只會損害他的前途。」
《獨立報》稱，作為另一熱門人選的萬斯，在中期選舉後已迅速表態，將敗選責任歸咎於伊朗戰事，試圖撇開關係。據信，特朗普可能會將這項政策以及隨後的中期選舉失利，歸咎於國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），而魯比奧和白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）也可能成為替罪羊。
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