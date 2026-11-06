魯比奧否認擬離開特朗普政府　但拒談會否角逐下屆總統

美國共和黨在中期選舉慘敗，失去參眾兩院主導權。有報道指美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）擬離開政府，以準備競逐下屆總統。不過，魯比奧11月5日否認消息，稱他打算留在政府直到任期結束。



2026年10月31日，美國亞特蘭大，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在二十國集團（G20）外長會期間主持記者會。（Reuters）

身兼國家安全顧問的魯比奧當日接受《紐約時報》採訪時表示，為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）工作到任期結束「一直是我的計劃」。

對於有關他正在考慮離職的報道，魯比奧表示，「說實話，我不知道這些傳言從何而來。」他又稱：「我熱愛我的工作。而且，每當他們說我要離職時，我總是覺得好笑。」

當被問到是否將參與2028年總統大選時，魯比奧拒絕回應，「我真的不會再談論2028年了」、「我只是不會這麼做（談論2028年大選）」。他5月曾經表示，如果現任副總統萬斯（JD Vance）角逐下屆總統，他會予以支持。

2026年11月2日，美國俄亥俄州斯旺頓，美國副總統萬斯（JD Vance）在尤金·F·克蘭茲托萊多快線機場舉行的中期選舉競選集會上，於發表演說前登台。（Reuters）

同日稍早時間，英國《獨立報》引述知情人士透露，魯比奧正為共和黨總統候選人提名之爭做準備。知情人士稱，魯比奧在共和黨於中期選舉失利之前，就已有辭職可能。中期選舉後，知情人士更堅定這一預期，且相信除魯比奧外，還有其他內閣成員離任。

報道引述華府內部人士稱，魯比奧需要「與伊朗戰爭撇清關係，把責任留給特朗普」。報道也引述魯比奧的盟友稱：「他辭職離開政府完全合情合理。」該名盟友稱，目前魯比奧在共和黨內獲得總統候選人提名的機會，肯定領先於萬斯，「與政府保持關聯只會損害他的前途。」

《獨立報》稱，作為另一熱門人選的萬斯，在中期選舉後已迅速表態，將敗選責任歸咎於伊朗戰事，試圖撇開關係。據信，特朗普可能會將這項政策以及隨後的中期選舉失利，歸咎於國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），而魯比奧和白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）也可能成為替罪羊。