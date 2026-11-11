黃仁勳出軌｜美媒：業界認為其遭免職機率約15%　留任可能性仍高

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳11月8日承認婚外情。Yorkville Ives & Co公司高級董事總經理艾夫斯（Dan Ives）在11月10日（周二）的一份報告中表示，華爾街和投資者普遍認為，黃仁勳被免去英偉達CEO職務的可能性約為15%，而董事會調查結束後，他繼續擔任CEO的可能性仍高達85%。



綜合路透社及美媒CNBC報道，艾夫斯稱，「我們預計董事會將展開調查，調查可能需要4到6周時間，在英偉達方面有更多消息公布之前，這將對股價造成明顯的負面影響。」

2026年9月24日，Nvidia行政總裁黃仁勳與妻子Lori Huang前往出席在白宮舉行的國宴（Reuters）

繼周一下跌4.3%後，英偉達股價周二再次下跌超過5%，當日公司市值蒸發逾1,920億美元。如果跌勢持續，周二的跌幅將使公司市值再損失約2,210億美元。

在英偉達陷入困境之際，其部份晶片競爭對手的股價卻有所上漲。AMD股價周二上漲 2.5%。而高通、Marvell和博通本周股價均有所上漲，其中博通周二漲幅超過2%。