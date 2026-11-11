美媒：貝森特主導對伊朗制裁收暗殺威脅　搬入軍事基地避險

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）因收到來自伊朗的人身威脅，已搬離華盛頓住所，遷入軍事基地避險，是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府最新一名因安全風險移居的高層官員。



據《紐約時報》引述知情人士消息報道，美方近幾周評估，伊朗針對美國現任及前任官員的襲擊籌劃升級，相關判斷部分來自針對貝森特的威脅情報。

2026年6月11日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社交媒體X上發文稱將用伊朗賬戶資金補償海灣國家損失。（Reuters）

自八月起，貝森特主導對伊經濟施壓行動，透過嚴厲制裁與貿易管制孤立伊朗金融體系，重點切斷革命衛隊資金。報道指，這令貝森特成為伊朗針對目標，目前威脅具體嚴重程度未明，美方當前判斷伊朗在美發動大規模襲擊能力有限，但有針對個人的暗殺前科。

2026年11月10日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在中美關係全國委員會60週年晚宴上發表演說。（Reuters）

對此，財政部回應稱，貝森特「不會因伊朗政權的威脅而氣餒」，將持續推進施壓措施。美方情報顯示，經濟壓力已造成伊朗經濟惡化，但伊朗強硬派領導層願維持政權，單靠經濟手段未必促成政權更迭。