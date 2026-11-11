馬斯克被指將隨特朗普訪華出席APEC峰會　黃仁勳是否隨行成疑

特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）等美國商界領袖，料將隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席下周在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會；深陷出軌風波的英偉達行政總裁黃仁勳能否隨行則存疑。



據《南華早報》（SCMP）引述消息指，黃仁勳此前曾洽商隨團，惟出軌風波後讓其是否隨行成疑。英偉達董事會11月8日（周日）宣布展開調查，查明他與中國籍女商人黃樂的關係；此前有報道指他與涉嫌向北京輸送情報的黃樂關係密切。特朗普周日被問到會否帶黃仁勳同行時稱：「我不知道，但我肯定會帶他。」

黃仁勳（左）出軌對象女商人黃樂（右）被指控懷疑是中國間諜。（網上圖片）

APEC峰會定於11月18日至19日在深圳舉行。今年5月特朗普訪華時，萬事達行政總裁米巴赫（Michael Miebach）、馬斯克及黃仁勳等美企掌門人曾隨行，聚焦解決對華商業問題。

報道指，馬斯克、米巴赫和黃仁勳原本都在特朗普下周訪華的代表團名單；馬斯克與米巴赫仍計劃隨特朗普訪華，惟黃仁勳是否會隨團就成疑。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）向特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

黃仁勳隨行對英偉達尤其重要——公司一直爭取獲監管批准在華銷售H200 AI晶片未果；他是特朗普在矽谷最親密的盟友之一，今次風波令二人關係再度受審視。