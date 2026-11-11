黃仁勳出軌｜傳黃樂曾遭新加坡問話及限制離境　少報5萬晶片去向

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）11月8日（周日）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang）。有最新的報道指，隨着新加坡當局對特定數據科企展開深入審查，身分神祕的黃樂曾一度遭當地執法部門帶走問話及限制離境，目前其動向不明，據傳在醜聞引爆時她已身處中國內地。



據彭博社報道，新加坡內政部長尚穆根（K Shanmugam）曾於10月底發表聲明，否認當地官員曾關注黃樂與黃仁勳的關係，並否認黃樂涉及替刺探情報或曾遭新加坡官方調查。不過，新加坡警方當時曾將黃樂帶走問話，並一度限制其離境。

報道引述知情人士指，美國商務部並未直接參與新加坡的這項執法行動，而英偉達總法律顧問蒂特（Tim Teter）在去年夏天曾親自致電美國商務部副副長凱斯勒（Jeffrey Kessler），深入了解 Megaspeed 受查事件，特別關注商務部工業安全局（BIS）是否有份參與新加坡扣留黃樂的行動，獲回覆並無參與。

新加坡數據中心公司MegaSpeed網站，展示Nvidia的合約和產品。（MegaSpeed）

BIS員工在調查英偉達時受到諸多限制，包括被要求所有向英偉達提出的請求都必須透過凱斯勒轉達，或獲得他的批准才能進行溝通——知情人士稱，這種做法極為罕見，至今仍是英偉達獨有的。

英偉達向BIS申報的庫存核查，少報售予Megaspeed的晶片5萬顆，總價值高達數十億美元。另外，馬來西亞貿易紀錄顯示，該公司去年11月進口至少17,544顆最先進的 GB300 晶片，價值約7.87億美元（約61.4億港元）。

面對外界質疑，英偉達去年 12 月回應稱，已進一步查核 Megaspeed 其他存放相關硬體設備的倉庫，但拒絕透露在這些設施中確切清點出的晶片數量，亦未提供更多細節。