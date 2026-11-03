佛州9死空難　天才女副機師17歲已成功考牌　墜機前絕望對話曝光

美國佛羅里達州11月1日發生致命空難，一架小型飛機失控並高速墜落一條繁忙的道路附近，機上9人全部喪生，其中包括20歲的副機師菲爾蓋拉斯（Nathalia Gadelha Filgueiras）。美媒周一報道，菲爾蓋拉斯在駕駛飛機方面有極高的天份，三年前仍在就讀高中時，已考獲飛行執照。



《紐約時報》及美媒CNN報道，機場空中交通管制無線電語音追蹤網站LiveATC.net截獲的通訊顯示，菲爾蓋拉斯在墜機前，曾報告飛機表面有冰層積聚，並且面臨有中等程度的湍流，但片刻之後，她用愈來愈驚慌的聲音發出Mayday求救。

菲爾蓋拉斯起初表示，飛機以每分鐘1萬呎的速度下降，但情況急速惡化。她在飛機墜毀地面前說：「我們超速了，正在以每分鐘2萬呎的速度下降......我們要撞到地面了！」實時飛機追蹤平台ADS-B Exchange網站顯示，菲爾蓋拉斯當時面臨的情況實際上更嚴峻，該飛機在相關數據遭切斷前，最高在一分鐘內急墜2.7萬呎。

美國太空總署署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在社交媒體上特別讚揚，菲爾蓋拉斯在如此可怕的情況下，直到最後一刻仍盡忠職守地與空中交通管制部門保持溝通。

《紐約郵報》報道，菲爾蓋拉斯的母親表示，她的女兒小時候經常乘坐父親的小型飛機，因此從小就夢想成為一名機師。

事實上，菲爾蓋拉斯的天份早已獲得地方媒體的關注，美國地方電視台WPEC於2023年曾報道，年僅17歲的菲爾蓋拉斯就讀高中時，已透過學校航空課程取得飛行執照，費用由當地學區資助。

菲爾蓋拉斯當年受訪時稱：「我喜歡與眾不同，所以我覺得這很酷......有些人覺得這很奇怪，因為我會駕駛飛機，卻不會開車。我的意思是，我其實會開，但很多人覺得這很滑稽。」

菲爾蓋拉斯的家人表示，菲爾蓋拉斯的目標是有一天能成為商業航空公司飛行員，但她年紀太小，因此無法申請美國航空公司的工作。她在空難發生前夕，已累積超過1300小時的飛行時間。

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菲爾蓋拉斯的母親悲傷地說：「我希望她能實現自己的夢想，但我知道她的夢想最終會讓她離開我。」

據路透社報道，飛機失事的原因仍在調查中，但美國家運輸安全委員會（NTSB）周一表示，飛機在高速撞擊地面之前，可能早已在空中解體。