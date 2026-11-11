德媒：2024年才獲准採購DJI大疆　德軍憂安全突禁中國商用無人機

德媒周二（11月10日）報道，德國軍方出於安全考慮，已禁止在軍營和訓練場使用市售中國製無人機，同時亦禁止部份中國品牌汽車進入軍事安全區域。



路透社引述《明鏡》稱，西方國家軍隊日益擔心，中國製造的技術可能構成安全風險，並可能被用於向北京傳輸敏感安全資訊。

報道稱，德國各軍事單位近年來在行政監管不足的情況下採購的無人機，目前正設法儘快撤出服役。

2021年12月15日，一名男子站在北京一間中國無人機製造商大疆創新（DJI）的商店外。（Reuters）

報道指，德軍地方指揮官原本獲准根據2024年的一項戰略進行採購，該戰略涵蓋一份獲批系統「白名單」，其中包括全球最大無人機製造商中國大疆公司製造的若干機型。

報道說，由於沒有各單位採購情況的統一記錄，軍方不得不實施全面禁令。

汽車方面，比亞迪（BYD）、吉利（Geely）及蔚來（NIO）等中國品牌的部分型號，被禁止駛入軍事安全區域。

10月，美國禁止中國車企比亞迪製造的車輛進入美軍駐日本沖繩空軍基地。今年2月，波蘭也以傳感器可能被用於收集敏感數據為由，禁止中國製造車輛進入其軍事設施。

中國外交部發言人表示，中方一貫認為，應該避免泛化國家安全的概念。