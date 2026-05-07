中國歐盟商會：歐盟若禁用中國電訊設備　未來五年恐損失逾3萬億

中國歐盟商會一項研究稱，如果歐盟按照布魯塞爾提出的方案，將中國電訊設備供應商排除出歐洲市場，歐盟27國到2030年可能面臨高達3678億歐元（約3.39萬億港元）的累計經濟損失。



綜合法國國際廣播電臺中文網與路透社報道，上述星期三（5月6日）公布的研究，由國際諮詢機構畢馬威（KPMG）受中國歐盟商會委託完成，研究顯示，歐盟相關措施一旦實施，德國將成為損失最嚴重的國家，預計損失超過1700億歐元（約1.57萬億港元），占總額近一半；法國和意大利的損失分別約為463億歐元（約4269億港元）和365億歐元（約3366億港元）。

2026年2月26日，歐盟旗幟在在比利時布魯塞爾（Brussels）歐洲委員會總部外飄揚。（Reuters）

報告所估算的損失不僅涉及電訊營運商，還涵蓋整個經濟體系，包括更換現有設備所產生的額外支出、轉向價格更高且可能效率較低替代方案的成本，以及行政、法律費用和因強制過渡帶來的延誤。

能源和電訊將是受影響最嚴重的兩個行業，而這兩個行業恰恰是歐盟數位化和綠色轉型計劃的支柱。

歐盟委員會今年1月提議，在修訂《歐盟網路安全法》過程中，允許歐盟範圍內禁用被認定對網路安全構成風險的外國電訊設備供應商，包括中國企業華為與中興通訊。

中國駐歐盟使團4月29日在布魯塞爾一場會議上警告，如果歐盟堅持推進這一提案，「中方將不得不採取對等反制措施，對歐盟及企業作出回應」。

歐盟委員會一名發言人星期一（5月4日）稱，已建議成員國將華為和中興的設備排除在當地電訊運營商的連接基礎設施之外。

2026年3月6日，中國科技集團華為在世界移動通訊大會（MWC）上，展示網絡技術、智能手機、大型主機及其他技術。（Getty）

歐洲多個國家及英國目前已限制在電訊網路關鍵環節使用華為設備，理由是華為與中國政府的關係可能構成安全風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

