黃仁勳｜黃樂持香港護照數次赴台　台灣：已廢除簽證禁止再度入境

英偉達（Nvidia，又譯輝達）的行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，而對象則被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le ，音譯，又名Alice HUANG），外媒更指黃樂為中國間諜，中國外交部斥責間諜論是無稽之談、誣衊抹黑。



美媒《紐約時報》10日最新報道指，黃樂持香港護照數次赴台灣，台灣2024年在美國政府建議下開始監控其訪台行程。



台灣內政部長劉世芳與移民署長林宏恩今日（11日）於立法院表示，對黃樂入出境資料全程均有掌握，目前已廢除黃樂簽證、禁止她再度入境台灣。



2025年5月，黃仁勳與黃樂等人在台北用餐。（網絡圖片）

據早前媒體報道指，黃樂現年約42歲，在香港浸會大學傳媒管理（Media Management）碩士畢業並取得永久居民資格。

台媒TVBS新聞網報道，台灣內政部長劉世芳與移民署長林宏恩今日於立法院備詢。林宏恩稱，黃樂過去的入出境資料與相關訊息，台灣政府機關都有完整掌握。

民進黨立委黃捷質問，黃樂2024年6月及2025年5月均曾公開入境台灣，且並非在第三國取得永居的中國大陸籍人士，為何能持香港護照以商務簽證等方式「大大方方的來到台灣」。

劉世芳回應稱，若事前能確定其間諜身分「大概就不可能讓她進來」，對於事前審查、中間訪視及事後處分，會進行內部檢討。

劉世芳進一步指出，台灣政府目前已經依法將黃樂「廢證」，禁止她再入境台灣，並強調後續若有相關調查需求，移民署與內政部必定會全力配合國安單位及相關機關進行釐清，嚴防滲透。

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有網友公開多張據稱是黃樂早年在上海生活的舊照：