伊朗新「導彈城」曝光　革命衛隊警告若再受襲將擴大報復範圍

伊朗伊斯蘭革命衛隊11月10日公開一座據稱新建的地下「導彈城」，展示配備機動彈頭的「法塔赫-1」（Fattah-1，又譯征服者-1）高超音速／中程彈道導彈及偽裝成民用貨車的發射裝置。伊朗革命衛隊總參謀長Abdollahi警告稱，如果伊朗再次遭到攻擊，其報復行動將不僅限於中東地區，「我們的反擊將延伸至該地區之外。」



以色列媒體報道，伊朗週二展示了新建的地下「導彈城」。從伊斯蘭革命衛隊公開了地下設施的片段可見，其中存放着彈道飛彈、巡航飛彈及其發射裝置。該基地真實性雖未獲核實，但反映伊朗在去年遭美以空襲後，已將導彈生產線轉入地底並修復戰力，藉此為外交談判增添籌碼。

伊方這次曝光地下導彈城，此舉正值卡塔爾首相與美國總統特朗普（Donald Trump）會面、斡旋美伊關係之際，被指意在反駁以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）早前稱伊朗「已無力生產導彈」的斷言。

總參謀長Abdollahi在視察期間上述設施期間發表講話，直言不諱地回應內塔尼亞胡早前「要麼摧毀伊朗、要麼被伊朗摧毀」的言論。他嘲諷此說法毫無新意，並斷言：「顯而易見，以色列及其背後的美國已經遭遇徹底失敗，也注定要失敗。」

Abdollahi強調，伊朗軍人擁有豐富彈藥、先進裝備及堅定意志，根本不在乎敵人規模，更不會受敵方盤算影響。他警告，一旦形勢需要，伊朗將把敵人在中東地區及以外的所有軍事力量納入火力打擊範圍，讓敵人除了潰逃外一無所獲。他亦預告，隨着備戰推進，伊朗作戰序列將陸續列裝更多新型武器。