美狠心父將11月大親兒塞狗籠活埋樹林 失蹤24小時憑哭聲奇蹟獲救
撰文：聯合早報
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美國南卡羅來納州（South Carolina）當局表示，一名11個月大的男嬰遭活埋約24小時後獲救，尚有生命跡象。
路透社報道，南卡羅來納州列星頓縣（Lexington County）治安官辦公室星期二（11月10日）通報，這名為夏普（Koah Sharpe）的男嬰當天在一個樹林裏被發現；他裹著一條毛巾，被放在一個狗籠裏，埋得較淺。
縣治安官庫恩（Jay Koon）說，嬰兒的父親科默（Michael Comer）前一晚被捕，罪名包括入室盜竊和拒捕。
治安官辦公室正與檢察官辦公室合作，以便確定是否對科默追加其他指控。
庫恩稱，夏普的母親在星期一（9日）有事外出，把孩子交給科默照看，後來孩子就失蹤了。有關部門接到失蹤報告後，開始大規模搜尋。
搜尋人員最終在科默父親住所外約50米處的樹林裡，發現近期被翻動過的泥土，隨後找到了夏普。
夏普正在醫院接受治療，預計有望康復。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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