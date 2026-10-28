墨西哥9學生度假失蹤命喪公路　遺體遭酷刑分屍丟棄　當局緝兇

墨西哥又發生可怕命案，當地1條高速公路旁發現9具遭到分屍的遺體，警方推斷其身分為在度假期間失蹤的9名學生，更可怕的是發現屍體的位置還找到1個裝有「8雙手」的袋子。



《紐約郵報》報道，墨西哥警方2日接獲報案，稱有人在普埃布拉州（Puebla）與瓦哈卡（Oaxaca）邊境的高速公路找到分屍屍體。據悉，這9具屍體位於1輛廢棄車輛裏，其中4具屍體被塞進後車箱，另外5具則被藏在防水布下，現場還找到1個裝有8雙手的袋子，後車廂內也找到2隻手。

墨西哥當地1條高速公路旁發現9具遭到分屍的遺體，警方推斷其身分為在度假期間失蹤的9名學生。（X@AhoraMex）

當地媒體指出：這9具屍體包含4女5男、年齡落在19歲至30歲之間，且每具屍體都有槍傷和遭受酷刑的跡象，警方推斷這9人正是來自特拉斯卡拉州（Tlaxcala）、上個月27日前往度假後失蹤的9人，後續大多數屍體的詳細身分也獲得確認，只剩第9具屍體的身分尚未確定。

目前尚未公佈任何嫌疑人，當地總檢察長辦公室表示正與相關單位合作、試圖追捕兇手。

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