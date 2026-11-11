加總理卡尼擬APEC晤習近平時提中方干涉內政　北京駁斥：從無興趣

加拿大總理卡尼（Mark Carney）11月10日表示，其將於下週在深圳APEC領導人非正式會議期間與中國國家主席習近平會面，並會直接提出加方對中國及他國干涉內政的關切。



據加拿大環球新聞（Global News）報道，卡尼在蒙特利爾（Montreal）記者會表示，將提高「中國和其他國家不干涉我國內政」的重視程度，又指會面的優勢在於「可以直接、坦率地提出問題」。

卡尼在記者會稱，還將與習近平討論全球安全局勢與中加經貿關係，他認為兩國經貿合作持續推進，但合作範圍存有清晰界線。同時，卡尼透露，加政府已選定新任駐華大使人選，很快公布任命。報道指，卡尼一直在重建中加關係，試圖增加兩國貿易往來。

1月16日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼，兩人期間握手。(Reuters)

對此，中國外交部發言人郭嘉昆11日主持例行記者會時回應稱，中方一貫堅持不干涉他國內政，從來也沒有興趣干涉加拿大的內政。

此外，卡尼還預計，或在菲律賓東盟峰會或深圳APEC期間與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會談。