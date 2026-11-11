時隔逾2.5年朝鮮再刊新《憲法》全文　刪和平統一卻未寫第一敵國

相隔2年8個月，朝鮮對外宣傳網站《我的祖國》（Naenara）11月11日後，重新公開修訂後的《朝鮮民主主義人民共和國憲法》全文。



新憲法2026年3月23日經最高人民會議第15屆第1次會議修訂，正式將最高領導人金正恩主張的「兩國論」寫入《憲法》中。

這張照片由朝鮮中央通訊社（KCNA）於2026年10月30日發布，照片中朝鮮領導人金正恩出席了一場無人機技術展覽和武器演示。（Reuters via KCNA）

首列韓國為接壤國家 刪除統一表述未寫「第一敵國」

包括韓聯社在內韓媒報道，包括韓聯社在內韓媒報道，新憲法最受矚目的變革在於新增第2條領土規定，明確寫明朝鮮「北側與中華人民共和國、俄羅斯聯邦接壤，南側與大韓民國接壤，並包括基於此劃定的領海和領空」。

金正恩2023年政治演說中曾以「第一敵對國」或「不變的主敵」等強硬措辭來形容韓國，不過現在未直接載入新憲法條文。

新憲法還刪除過往「北半部」、「自主和平統一、民族大團結」等字眼。