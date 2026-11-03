Binance幣安被駭丨FBI稱北韓為幕後黑手　金與正怒斥政治挑釁

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭黑客竊走約63億美元（約491億港元），美國聯邦調查局（FBI）10月31日指事件屬朝鮮國家支持黑客組織所為。北韓官方首度就幣安（Binance）約63億美元加密資產失竊案作出回應，否認與事件有任何關聯。



北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正發表聲明，直斥FBI將事件歸咎北韓是「荒唐無稽的言論」，批評美方企圖將北韓塑造成「網絡犯罪國家」，並指有關指控是對平壤的嚴重政治挑釁，損害北韓國際形象及國家尊嚴。



北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨中央委員會部長金與正。（網上圖片）

FBI指北韓黑客TraderTraitor所為

FBI在聲明中指出，今次事件是由北韓政府支持的精銳黑客組織 「TraderTraitor」（亦即隸屬拉撒路集團 Lazarus Group 的分支）所策劃，其成員正把贓款主要換成以太幣（ETH），預料將經去中心化金融及即時兌換服務逐步洗白，並促請業界封鎖相關地址的交易。

據BBC報道，特朗普早前於佛羅里達州海湖莊園受訪時指出，美方目前還不確定罪魁禍首是否為北韓，但當局正在深入了解與調查。他直言：「如果真的是北韓，美方將會就此與北韓進行溝通。」

特朗普早前於佛羅里達州海湖莊園受訪時直言：「如果真的是北韓，美方將會就此與北韓進行溝通。」（Reuters）

金與正斥美散播錯誤訊息

朝中社報道，金與正在聲明中指出，每當國際社會發生重大網絡犯罪事件，美國均會盲目地將北韓與事件強行掛鈎，向國際社會散播錯誤訊息。她表示，美方將世界各地發生的網絡罪案一概描述為北韓所為，不僅是對平壤的嚴重政治挑釁，更損害北韓的國際形象及國家尊嚴。

北韓正密切關注美方的挑釁行為

金與正強調，北韓正密切關注美方持續針對北韓的挑釁行為，並揚言鑑於美國的敵對態度，平壤將就若干問題作多方面重新考慮，但未有具體說明所指為何。

今次幣安失竊案涉及金額高達63億美元，為加密貨幣市場歷來最大規模黑客攻擊之一，事件已引發全球監管機構及投資者高度關注。北韓的否認與美方的指控形成鮮明對立，市場正觀望後續調查進展及地緣政治局勢會否進一步升溫。