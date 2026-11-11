特朗普凱旋門項目遇阻　甘迺迪家族入稟促叫停：破壞國家公墓景觀

法庭文件顯示，美國已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的家族星期二（11月10日）向法院提起訴訟，請求緊急叫停總統特朗普（Donald Trump）下令修建的一座巨型凱旋門（United States Triumphal Arch）工程。



特朗普經常宣傳其「凱旋門」計劃。（Truth Social）

這座擬建的拱門高約76.2米，若建成將成為全球規模最大的同類建築。這是特朗普為在首都華盛頓（Washington D.C.）留下鮮明個人印記而推動的一系列建設計劃之一。

在九名家族成員聯署的訴狀中，原告方指出，該選址不僅遮擋了阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）內前總統及其家屬的墓園景觀，「徹底破壞墓地設計的核心要素」，更斬斷了林肯紀念堂（Lincoln Memorial）與阿靈頓公墓之間象徵南北戰爭後國家統一的歷史視覺軸線。

2026年11月2日，從美國華盛頓特區林肯紀念堂頂部拍攝的照片顯示，美國總統特朗普擬建的凱旋門位於阿靈頓國家公墓旁，橫跨波托馬克河的紀念橋也位於此處。 （Reuters）

值得注意的是，現任特朗普內閣衛生部長的小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）未列入原告名單。

此前，聯邦法官已於11月初對這個未動工項目下達為期兩周的臨時禁令，以留出審理法律爭議的時間。

去年底，特朗普曾強行將自己的名字加註在華盛頓文化地標「甘迺迪藝術中心」外牆。

今年5月，哥倫比亞特區聯邦地區法院法官裁定，將該建築更名為「特朗普—甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）是非法行為，重申僅國會有權為其更名。這一維持半年多的爭議性標誌隨後被勒令拆除。

2026年6月13日，美國華盛頓特區，工人們正搭建棚架，準備拆除約翰甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts）外牆上總統特朗普（Donald Trump）的名牌。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

