特朗普250呎高「美版凱旋門」獲批興建　法官急頒禁制令叫停動工

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯）於2025年提議興建的大型拱門「合眾國凱旋門」（Triumphal Arch），於周四（11月5日）獲得美國國家首都規劃委員會 （NCPC）批准興建，但當地法院則聲明政府不能展開相關工程，直到後續法律程序展開。



據哥倫比亞廣播公司（CBS）及英國廣播公司（BBC）報道指，國家首都規劃委員會在週四投票表決，再經過約9小時的公眾諮詢，以8比4同意白宮興建約250呎高（約76米）的「合眾國凱旋門」。

然而，美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官丘特坎（Tanya Chutkan）在緊急裁決中頒令，政府在14日內不能啟動任何「建築相關活動」，而她會在後續發布的判詞中闡述裁決理由。

NCPC的執行董事保萊塔（Mark Paoletta）在周四的見面會中指，總統明白透過建造宏偉的紀念碑可讓美國人記住我們的身份，對我們的民族認同感至關重要。 同時指這座拱門將向國家的退伍軍人致敬，並為阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）這一「神聖之地」提供一座與其地位相稱的紀念性入口。

美國總統特朗普（Donald Trump）「合眾國凱旋門」（Triumphal Arch）在華盛頓特區的擬定選址。（Reuters）

但這個項目得到許多人反對，尤其是現役及退伍軍人人士。一名海軍陸戰隊軍人指，在華盛頓特區的核心區域立起一座「突兀的拱門」，並設在遊客、餐車和遊客巴士所營造出的「嘉年華氛圍」前，實在令人反感：「這對那些獻出一切的烈士及其家屬而言，這更是一種侮辱。」

而加州民主黨聯邦眾議員赫夫曼（Jared Huffman）則表示，這座建築不僅會阻擋阿靈頓國家公墓，還會阻擋林肯紀念堂的視野，割裂了「彰顯美國人民團結與犧牲精神的景觀」。而且他指，建造拱門的行為讓人聯想起那些歌頌古代君王的獨裁統治。

根據提交給國家首都規劃委員會（NCPC）的文件顯示，拱門本身高166英尺，頂部設有「三座鍍金雕像」，中間為一尊帶翼的金色女性形象，兩側各有一隻金色的展翅雄鷹，這使其總高度達到250呎。