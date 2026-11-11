西班牙大選在即　爆發14年來首次全國大罷工　民眾怒斥樓價租金高

西班牙11月11日爆發14年來首次的全國大罷工，估計數以百萬人參與，民眾透過抗議活動表達對難以負擔國內樓價或租金的不滿。目前距離西班牙11月29日提前舉行大選不足三星期。



西班牙2026年11月11日爆發14年來首次全國大罷工，民眾怒斥樓價與租金高。在馬德里，防暴警察與示威者推撞（Reuters）

路透社報道，由於有能力買樓的人愈來愈少，民眾對租屋的需求急劇增加，根據西班牙青年委員會（Youth Council of Spain）數據，當地平均租金約1,176歐元（約1萬港元），此相當於西班牙年輕人平均月薪的98.7%左右。

在馬德里一家醫院IT部門工作的青年Jesus Gonzalez表示，他今年36歲，仍無法搬出去獨立生活，「租金一直在升，樓價也一直在漲，這簡直讓人沒法生活。」

根據西班牙中央銀行統計，西班牙目前面臨缺少約75萬個房屋單位的缺口，並預計到2028年，數字將擴大至超過100萬。

西班牙2026年11月11日爆發14年來首次的全國大罷工，民眾怒斥樓價與租金高，難以負擔，有示威者欲向商店玻璃擲椅子（Reuters）

在罷工當天，馬德里、巴塞羅那也有許多商店關門，以防發生騷亂，在馬德里主要商業大街格蘭大道（Gran Via），Primark、H&M、Pull & Bear等多家商店未有營業，現場有大量防暴警察駐守，巴塞羅那有不少商店用木板封住門窗。

這是自2012年歐元區債務危機期間，工人為反對緊縮措施而罷工以來，西班牙首次舉行全國大罷工，西班牙兩大工會UGT和CCOO均支持，這兩個工會代表逾一百萬名工人，在此之外，因租金上漲和驅逐租客問題而感到憤怒的租戶協會也參與其中。