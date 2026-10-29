西班牙列車相撞釀68死　奪命錄音曝：系統失效竟下令「正常行駛」

西班牙當地時間10月28日上午8時53分，一列國鐵AVE高速列車在托雷多省烏爾達（Urda）附近，以時速高達200公里追撞前方因故障停駛的Iryo列車，造成至少68人死亡、數十人受傷。事故發生後，3段關鍵錄音檔曝光，揭露行控中心調度員在未確認前方軌道淨空的情況下，竟下令後方列車「恢復正常行駛」，釀成這場歐洲高鐵史上最慘烈悲劇的關鍵人為疏失。



調度員下令「正常速度」行駛釀禍

據英國《BBC》、西班牙《國家報》報道，列車控制系統LZB失效時，阿托查（Atocha）行控中心調度員在上午8時36分與AVE列車通話時，仍要求司機員將列車控制系統關閉後重新啟動，並以「正常速度」繼續行駛。當時AVE列車距離前方停駛的Iryo列車僅約25至30公里，調度員起初語氣猶豫，但最後仍下達了明確指令。然而，若以該路段允許的時速200公里計算，兩車相遇僅需數分鐘。

2026年10月28日，西班牙托萊多（Toledo）附近，兩列高速列車相撞，救援人員在事故現場進行救援。（Reuters）

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西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）指出，依照標準作業程序，當列車控制系統LZB故障時，應啟動速限每小時40公里的「目視行車」安全機制，讓司機員有足夠時間發現障礙物並煞車。然而調度員並未依規定執行，反而下達正常行駛的指令。

另外兩段錄音中，一則是上午8時41分，Iryo列車回報訊號中斷，停在烏爾達入口處。調度員經過一陣混亂後，要求Iryo列車斷開系統並重新連線，同樣給出了「正常行駛」的違規指令。另一則記錄了Iryo列車司機員在上午8時48分的求救通話，Iryo司機向調度員回報列車仍因系統無法重設而停在軌道上無法發動。然而調度員僅回應「看你什麼時候能動」，未採取任何緊急應變措施，也未通知後方高速逼近的AVE列車減速或煞車。就在這通電話結束後僅5分鐘，追撞悲劇便發生。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）已下令展開全面調查。普恩特則形容這宗事故發生的方式「令人難以置信」，並強調在安全系統未恢復的情況下授權列車恢復行駛，是行控中心調度員的決定。這宗事故不僅是歐洲高鐵史上最嚴重的災難之一，也打破了該路線營運35年來零死亡的紀錄。

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