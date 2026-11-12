美國中期選舉｜白宮致函民主黨眾議員 部份調查或構成犯罪
撰文：蕭通
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針對美國民主黨在中期選舉取得大勝，白宮法律顧問沙夫（Will Scharf）於11月9日致函民主黨議員，信件於11日曝光。該信警告，民主黨眾議員可能針對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 政府展開的調查，有可能構成「公然犯罪」。
民主黨將在明年1月重掌眾議院，目前為眾議院監督委員會（House Oversight Committee）成員的加西亞（Robert Garcia），屆時料將出任委員會主席。
加西亞此前預告，監督委員會將對特朗普政府啟動多項調查，包括由富商馬斯克（Elon Musk）領導的大規模裁減聯邦政府僱員行動、特朗普興建白宮宴會廳、特朗普家族在礦產交易中的角色、特朗普與其中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）的加密貨幣交易等。
白宮法律顧問沙夫9日致函加西亞警告，相關調查或涉及恐嚇行政部門官員履行公職，又或是濫用職權的程序，可能構成公然犯罪。
加西亞質疑，白宮的做法或顯示特朗普有事隱瞞。他強調，國會擁有廣泛的調查和監督權力，由美國人民賦權根除腐敗和濫用職權。
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