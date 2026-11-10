美防長赫格塞思被提彈劾案　特朗普稱堅定支持對方

美國共和黨在中期選舉大敗，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）成為眾矢之的。具反特朗普立場的共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）於11月9日提出8項彈劾條款，預定本周就包括赫格塞思是否未經國會批准對伊朗發動戰爭，以及其他濫用職權等指控進行表決。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月9日表示，即使赫格塞思遭到彈劾，仍堅定支持對方。



美國中期選舉結果出爐後，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）四面楚歌，被指要為共和黨的慘敗負責，他11月5日拍片反擊，指「這招對我沒用」（Pete Hegseth via X/Handout via REUTERS）

馬西9日表示，共和黨領導層或會試圖透過程序性動議，來阻止彈劾案的表決。馬西稱，「我們應該就這8項彈劾條款進行表決，以及嚴謹辯論。」共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）反對彈劾案，稱「海外戰事正酣之際」進行彈劾，不論對盟友和敵人都是一件壞事。

雖然在明年1月3日新一屆國會展開前，眾議院仍然由共和黨控制。但路透社引述國會消息人士稱，彈劾案仍有可能在眾議院獲得足夠票數通過。不過，在參議院過關的機會不大，因為參議院需要三分之二的多數票才能通過，而共和黨在100個席次中佔53席。

特朗普9日為赫格塞思護航，稱美軍在伊朗和委內瑞拉取得戰績：「他（赫格塞思）贏了兩場戰爭。我不知道你們怎麼能彈劾他。」

2026年11月9日，美國共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）舉行記者會，介紹他對國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）提出的彈劾案。（Reuters）

身為主角的赫格塞思同日被問到，是否獲得足夠的共和黨人來否決彈劾時，他說：「我們並不擔心這一點。」他又宣布，10日將在五角大樓舉行記者會，這也是他自5月以來，首次在國防部舉行記者會。

國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱，彈劾案並不公平，「我認為赫格塞思做得很好，我真的這麼認為。」