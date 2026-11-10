美防長赫格塞思被提彈劾案 特朗普稱堅定支持對方
撰文：蕭通
出版：更新：
美國共和黨在中期選舉大敗，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）成為眾矢之的。具反特朗普立場的共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）於11月9日提出8項彈劾條款，預定本周就包括赫格塞思是否未經國會批准對伊朗發動戰爭，以及其他濫用職權等指控進行表決。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月9日表示，即使赫格塞思遭到彈劾，仍堅定支持對方。
馬西9日表示，共和黨領導層或會試圖透過程序性動議，來阻止彈劾案的表決。馬西稱，「我們應該就這8項彈劾條款進行表決，以及嚴謹辯論。」共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）反對彈劾案，稱「海外戰事正酣之際」進行彈劾，不論對盟友和敵人都是一件壞事。
雖然在明年1月3日新一屆國會展開前，眾議院仍然由共和黨控制。但路透社引述國會消息人士稱，彈劾案仍有可能在眾議院獲得足夠票數通過。不過，在參議院過關的機會不大，因為參議院需要三分之二的多數票才能通過，而共和黨在100個席次中佔53席。
特朗普9日為赫格塞思護航，稱美軍在伊朗和委內瑞拉取得戰績：「他（赫格塞思）贏了兩場戰爭。我不知道你們怎麼能彈劾他。」
身為主角的赫格塞思同日被問到，是否獲得足夠的共和黨人來否決彈劾時，他說：「我們並不擔心這一點。」他又宣布，10日將在五角大樓舉行記者會，這也是他自5月以來，首次在國防部舉行記者會。
國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱，彈劾案並不公平，「我認為赫格塞思做得很好，我真的這麼認為。」
美國中期選舉｜防長赫格塞思成眾矢之的 拍片反擊：這招對我沒用美媒：共和黨中期選舉大敗 究責赫格塞思打伊朗 擬下週啟動彈劾美國中期選舉｜民主黨選後策略 美媒：奪眾議院後擬彈劾赫格塞思赫格塞思：國防部將孔子學院相關機構列為國安威脅美防長赫格塞思稱準備好恢復攻擊伊朗 巴基斯坦再訪德黑蘭斡旋