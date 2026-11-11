美防長赫格塞思斥彈劾案為鬧劇　特朗普再次表態力挺

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）於11月10日會見記者，猛烈抨擊共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）對其提出彈劾案，形容其為一場鬧劇，只會助長美國敵手的氣焰。他同時宣揚任內政績，也感謝總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的持續支持。



2026年11月10日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓舉行記者會，回應共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）對其提出的彈劾案。（Reuters）

2026年11月10日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓舉行記者會，回應共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）對其提出的彈劾案。（Reuters）

針對馬西提出的彈劾案，眾議院預定10日稍後時間進行程序性投票。馬西表示，如果眾議院能夠克服程序性障礙，「我們將就彈劾條款進行真正的辯論和投票。」

在此之前，赫格塞思10日在五角大樓舉行記者會，批評共和黨議員應利用仍然掌控國會的最後幾周時間，為美國人民爭取利益，而不是推進針對他的彈劾。

2026年11月9日，美國共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）舉行記者會，介紹他對國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）提出的彈劾案。（Reuters）

批評眾議員馬西心懷不滿旨在報復

他批評，眾議員馬西是「心懷不滿且落選的國會議員」，旨在進行報復而非監督， 「這是一場政治鬧劇，是某人在國會的最後時光，他試圖損害這位總統、這個國家，以及最不負責任的，（試圖損害）保衛國家的戰士們。」

對於馬西質疑，赫格塞思濫權對伊朗發動打擊，包括違反《戰爭權力法》（War Powers Resolution）擅自對伊朗展開超過90天的軍事行動，且忽視平民傷亡，赫格塞思引用美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的話來評價這場戰爭：「這場戰爭未必受歡迎，但或許是必要的，我當然也是這麼認為的。這是一項必要的行動。」

而在赫格塞思的記者會結束後不久，特朗普再次在社交平台發文力挺，「赫格塞思為自己辯護，對抗一個不滿、憤怒、落敗的國會議員馬西，一個徹頭徹尾的失敗者，他（赫格塞思）的表現堪稱完美！」