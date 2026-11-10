美中期選舉｜特朗普質疑公正性 選民對以色列反感是失利原因之一
撰文：蕭通
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美國共和黨在剛過去的中期選舉失利，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於11月9日發文表示，質疑是次選舉是否誠實公正，否則為何與民調有嚴重落差。另外，特朗普前一天接受媒體訪問時稱，選民除不喜歡戰事及油價上漲，選民對以色列的「強烈反感」是共和黨選舉失利的原因之一。
雖然在幾天之前，他還表示會接受選舉結果。但特朗普9日在社交平台發文，提問：「真的有人相信這次『選舉』是公正的嗎？」他提到提前投票人數暴增，無論有多少人投票，共和黨都不可能翻盤，認為問題全都出在機器身上。不過，他未具體提出機器出現什麼問題，也未提出進一步證據。
民主黨在中期選舉大勝，奪回參眾兩院的控制權。美國各地的州和地方官員表示，投票過程總體上沒有出現任何問題。
稱很多人不喜歡萬斯歸咎於伊朗戰事
另外，美國《國會山報》報道， 特朗普前一天受訪時表示，對於萬斯（JD Vance）將選舉失利歸咎於伊朗戰事，「很多人不喜歡他的言論。但我並不反感。」他表示，萬斯的言論未影響雙方關係，且即使重來一次，他在伊朗問題上仍會做出相同決定，認為從歷史的角度來看，這件事將會被載入史冊，「成為我們做過的最偉大的事情之一。」
在哥倫比亞廣播公司（CBS）8日播出的節目中，特朗普也談到選舉失利原因，承認選民除不喜歡戰事，也不喜歡汽油價格上漲，「而且令人難以置信的是，他們對以色列非常反感。」
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