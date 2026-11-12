黃仁勳再爆出軌公司女高層 美媒：2人酒店內親密互動遭偷拍
撰文：TVBS新聞網
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英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳近日陷入桃色風波，除了外遇疑似為中國間諜的黃樂之外，美國《紐約時報》12日加碼爆料，他與英偉達醫療保健部門副總裁金伯利（Kimberly Powell）也有婚外情，後者曾代表英偉達到台大醫院討論合作的畫面也曝光。
《紐時》爆黃仁勳第二起婚外情 酒店親密畫面被拍
據《紐約時報》引述數名在英偉達任職、不具名的人士報導指出，黃仁勳與金伯利交往，消息人士更聲稱，今年3月英偉達在加州聖荷西舉辦GTC大會期間，黃仁勳與金伯利在當地一間酒店內「被拍到舉止親密的畫面」。針對此爆料，《紐約時報》記者致電給他求證，他僅回一句：「我認為你不應該直接與我談這件事」。
金伯利背景曝光！曾來台與台大醫院談合作
而金伯利的背景也曝光，她於2008年加入英偉達，2016年升任AI事業開發資深總監，2017年底前獲任命為醫療保健事業副總裁，主要負責將英偉達的晶片與AI技術應用於醫療影像、高等教育與生物學研究。
事實上，金伯利曾造訪台灣，2024年6月黃仁勳來台，金伯利以英偉達全球醫療業務部門副總裁身分，與台大醫院院長吳明賢和醫療團隊，共同討論神經外科、影像醫學等等的人工智慧醫療合作。
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