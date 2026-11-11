黃仁勳出軌｜黃樂被曝憑私情闖晶片圈　稱黃仁勳「每年幫我慶生」

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）近日承認婚外情，美國科技媒體《The Information》11月10日最新調查揭露，黃仁勳與黃樂（Alice Huang）至少在2023年就已認識，黃樂不僅經常在社交平台分享兩人合照，還曾向同事及客戶宣稱黃仁勳「每年都會替她慶生」。



2023年就認識！黃樂稱黃仁勳「每年都幫她慶生」

根據《The Information》引述2名認識黃樂的人士說法，黃樂過去主要在媒體及金融產業發展，2023年跨足人工智能（AI）晶片相關事業前並沒有AI產業背景，然而，她很快就在業界建立人脈與信譽，其中一項關鍵，就是不斷向外界強調自己與黃仁勳的密切關係。

有知情人士透露，黃樂（中）經常在微信朋友圈發布與黃仁勳的合照，也會向同事及客戶展示兩人的合影，向身邊的人炫耀黃仁勳每年都會替她慶祝生日。（X@_FORAB）

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知情人士透露，黃樂經常在微信（WeChat）朋友圈發布與黃仁勳的合照，也會向同事及客戶展示兩人的合影，她甚至曾向身邊的人炫耀，黃仁勳每年都會替她慶祝生日，有時陪她吃飯，有時則送上禮物。

除了黃樂本人，她的丈夫康偉（Kang Wei）可能更早就與黃仁勳建立聯繫；一名認識黃樂夫婦超過10年的人士回憶，康偉曾表示自己早在2010年代就已認識黃仁勳，康偉當時從事私募股權投資，並參與多起遊戲公司的收購交易，由於遊戲產業原本就是英偉達GPU的重要市場，雙方可能因此建立商業往來。

另一方面，一名英偉達中國銷售團隊員工透露，黃樂經常出席英偉達在中國舉辦的年度合作夥伴聚會，是團隊相當熟悉的面孔。不過，兩名認識黃樂的人士指出，她雖然樂於向商業夥伴談論自己與黃仁勳的關係，對於實際從事的工作卻說得相當含糊，並且對簽署文件、在書面紀錄留下姓名格外謹慎。

創辦僅4個月！上海公司取得英偉達優先合作資格

報導進一步調查發現，黃樂與丈夫、妹妹透過中國及新加坡多家公司建立取得英偉達晶片的商業網絡，其中一家關鍵企業是2023年6月成立的上海世紀利通，根據企業登記資料，該公司創立時的股東結構與黃樂的妹妹黃瑜有關。

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當時，美國正持續擴大對中國的先進AI晶片出口限制，包括英偉達A800及H800等產品也陸續受到管制；上海世紀利通成立僅約4個月，就在同年10月取得英偉達「優先雲端合作夥伴」資格，能在晶片供應方面獲得優先分配。報導引述知情人士指出，當部分受管制晶片的訂單遇到供應問題時，黃樂會利用她與英偉達及經銷商的人脈協助取得貨源，她曾向同事及客戶表示，自己憑藉在英偉達內部及供應鏈中的關係，總能找到晶片供應。

不過，上海世紀利通向《The Information》強調，公司是透過專業能力及合法渠道取得英偉達合作夥伴資格，所有商業資源均符合法規，並否認與黃樂存在業務往來。

涉及75億美元晶片交易 24萬枚高階GPU流向中國？

黃樂及相關企業網絡自2023年起涉及至少75億美元（約588億港元）的英偉達晶片交易，知情人士更聲稱，黃樂曾協助約24萬枚受到美國出口限制的英偉達晶片進入中國，其中以H100、H200等高階產品為主，也包括部分A100晶片，這些晶片據稱透過不同供應鏈渠道取得，部分最終進入為阿里巴巴、騰訊及中國AI實驗室提供服務的數據中心。

就在婚外情曝光前約一週，黃仁勳才與妻子Lori及女兒黃敏珊一同遊覽巴黎。黃仁勳在照片中摟著妻子燦笑。（LinkedIn/黃敏珊）

此外，黃樂曾於2023年3月至11月擔任新加坡雲端運算公司Megaspeed International董事總經理，該公司除了向中國客戶提供海外數據中心的遠端運算服務，也被指涉及將晶片實際運入中國，美國及新加坡當局先前已針對Megaspeed相關晶片交易展開調查。隨著黃仁勳與黃樂的關係曝光，美國方面也開始關注，這段私人關係是否影響英偉達的商業決策，甚至涉及國家安全問題；英偉達董事會則已啟動獨立調查，並表示目前沒有理由認為美國國家安全或公司機密已經受到損害。

針對《The Information》的調查，英偉達發言人回應，公司主要透過知名設備製造商、系統整合商及合作夥伴銷售數據中心GPU，並要求所有交易遵守美國出口管制規定，英偉達也強調，公司過去曾協助執法機關辨識疑似規避出口限制的行為，相關合作甚至促成聯邦刑事起訴。

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