Nvidia黃仁勳發信承認婚外情！與黃樂用餐後親臉頰、同車畫面曝光

全球人工智能（AI）巨頭英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳近期捲入中國間諜案！新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）與黃仁勳關係密切，兩人多次相伴而行，而美國政府情報認定，黃樂其實是中國國安部間諜，又被爆出兩人疑似有戀愛關係。去年黃仁勳返台時黃樂也同行，在知名餐廳三六食府用餐後，同車離開。黃仁勳11月8日確認的確有婚外情，發英偉達公司內部信，跟家人道歉。



去年來台 黃仁勳、黃樂互動親密

回顧去年黃仁勳訪台時，黃樂曾被目擊相伴而行，兩人互動十分密切。不僅前往黃仁勳愛店「三六食府」共同用餐，雙方疑似摟腰拍照，拍攝完黃樂靠近黃仁勳臉頰並親吻一下。此外，在用餐結束後，兩人與隨扈共同步出餐廳，在黃仁勳轉頭與客戶道別時，黃樂率先坐進車內，黃仁勳隨後也坐進車內，共同離去。

黃仁勳去年來台時，華裔女子黃樂曾相伴而行，兩人在三六食府用餐後共同離去。（TVBS新聞網授權使用）

黃仁勳與黃樂疑似摟腰並親吻臉頰：

黃仁勳與黃樂關係存疑 捲間諜案＋外遇風波

《紐約時報》報道，美國政府情報指出，Megaspeed是英偉達的客戶之一，前高層黃樂的身分卻不一般。不僅被中國國安部招募為間諜，更曾任中國官媒《央視》記者、滙豐銀行（HSBC）高層，在黃仁勳身邊則被安排情報蒐集與滲透，意圖獲取先進AI晶片機密並影響美國的出口政策。為此，美國聯邦眾議員聯合致函，要求黃仁勳出席國會閉門會議解釋。

在台灣知名餐廳三六食府用完餐後，黃樂率先坐進車內，黃仁勳隨後同車離開。（TVBS新聞網授權使用）

此外，英媒報道稱，美國政府今年稍早的情報備忘錄中，指出黃仁勳和黃樂「存在戀情」。深陷間諜案與外遇風波的黃仁勳，英偉達在第一時間曾發表聲明，表示黃樂僅為客戶之一，黃仁勳每年都會與數千名客戶高層見面，該女子只是其一；黃仁勳本人也曾親自回應，表示與黃樂互動正常，就像與其他中國客戶、高階主管的互動。不過今天黃仁勳已坦承對婚姻不忠向家人道歉，也表態支持英偉達董事會展開調查。

【懶人包】黃仁勳出軌時間軸一個圖輯看清

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