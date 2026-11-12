歐盟計劃推《數碼公平法》保護消費者　違規者將重罰年營業額6%

歐洲聯盟提出新規，禁止網上平台使用誘導歐洲消費者的設計，並要求平台賦予用戶關閉「成癮性」功能的權利，以打擊網紅營銷亂象。



法新社報道，歐盟目前已有一系列法律，涵蓋數據保護、人工智能（AI）和網絡內容等領域，但歐盟總部布魯塞爾當局及消費者權益倡導者認為，現有法規仍存在漏洞，使消費者容易受到有害數碼營銷手段的影響。

目前，歐盟執行機構正着手制定一項旨在更新消費者權益保護規則的立法，稱為《數碼公平法》（Digital Fairness Act，簡稱DFA）。新法旨在賦予歐盟當局更大的執法權，在涉及大規模違規的案件中，可對企業處以最高相當於年營業額6%的罰款。

布魯塞爾當局說，希望新措施每年能為歐盟消費者節省多達137億歐元（約1189億港元）。

歐盟消費者保護事務負責人麥格拉思（Michael McGrath）在聲明中說：「在家庭承受生活費壓力之際，消費者必須能夠相信，自己看到的價格就是最終支付的價格，也不應受到操縱，被誘導花費超出原本打算的金額。」

圖為歐盟消費者保護事務負責人麥格拉思（Michael McGrath）。(Getty)

麥格拉思說，如果相關問題影響歐盟4億5000萬人口中三分之二的居民，歐盟委員會將有權展開調查並對違規企業實施處罰。

新提案包括以下措施：

１.禁止「暗黑模式」（dark patterns），即通過誘導手段，在用戶不知情的情況下進行非自願的購買，或在未經許可的情況下更改設置。

２.允許用戶關閉「成癮性」功能，例如視頻自動播放和無限滾動瀏覽內容等功能。

３.收緊網紅營銷規定。品牌通過網紅推廣內容時，必須遵守更嚴格的規定，並在貼文中清楚標註「廣告」等字眼。

４.加強免費試用期結束前的提醒。平台必須在免費試用期結束時提醒消費者，說明結束日期，以及繼續使用服務所需支付的費用。

５.禁止向未成年人提供特定付費遊戲功能。不得向未成年人提供「付費取勝」（pay-to-win）、「付費升級」（pay-to-progress）功能及「戰利品箱」（loot boxes）。遊戲內的虛擬貨幣也必須標明實際貨幣價值。

６.保障消費者獲得人工客服及使用AI代理購物的權利。消費者提出要求時，必須能夠聯繫人工客服。如果消費者委託AI代理代為購買商品，享有的權利必須與親自購買時相同。

歐洲聯盟提出新規，禁止網上平台使用誘導歐洲消費者的設計，並要求平台賦予用戶關閉「成癮性」功能的權利，以打擊網紅營銷亂象。(Getty)

讓消費者「重新掌握控制權」

歐洲消費者組織負責人雷納（Agustin Reyna）說，這項提案是「迫切需要的工具」，能夠讓消費者重新掌握自己在網上花費多少時間和金錢的主動權。

西班牙籍歐洲議會議員塞雷薩（Laura Ballarin Cereza）說，這項提案旨在為所有人，包括兒童和成年人，打造「更安全的網絡空間」。

她補充說，消費者保護法本來就應發揮安全網的作用，而新提案將填補現有法規的漏洞。

歐盟也希望消費者在結賬前就能知道訂單的完整價格，因此擬禁止所謂的「分段定價」（drip pricing），即商家直到交易最後階段才揭露額外費用的做法。

不過，歐盟不會禁止「動態定價」（dynamic pricing），即商家根據需求調整商品或服務價格的做法。

2025年，英國樂隊綠洲（Oasis）宣佈重組後，門票銷售引發搶購潮，動態定價也因此受到更多關注。

歐盟轉而要求售票商提高透明度，明確告知消費者，各個價格檔次的門票分別有多少張可供購買。

這項立法提案接下來須由歐盟成員國及歐洲議會進行協商，之後才能正式成為法律。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

