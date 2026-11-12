歐洲企業2030年面臨挑戰？中國歐盟商會主席：不如融入中國供應鏈

當歐洲一些政界人士忙著討論如何限制中國商品、降低對華依賴時，歐洲企業卻在剛剛落幕的第九屆中國國際進口博覽會上展示了另一種選擇：繼續深耕中國市場，並尋求與中國製造業和供應鏈更緊密的合作。



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對越來越多歐洲企業而言，中國的意義已不只是一個龐大的消費市場，更是其參與全球產業競爭的重要支點。

就在進博會落幕之際，中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）發出警告，如果當前趨勢持續，到2030年，部分歐洲製造商可能難以繼續與中國企業競爭，歐洲製造業也將面臨嚴峻挑戰。

不過，他提出的出路並非築起更高的貿易壁壘，而是一個不同的方向：與其一味試圖擊敗中國供應鏈，不如成為其中的一部分。

據英國《衛報》當地時間11月10日報道，彥辭在布魯塞爾接受採訪時表示，歐洲企業正在重新思考在華經營戰略，從過去主要服務中國市場的「在中國，為中國」，轉向利用中國供應鏈服務全球市場的「在中國，為世界」。

彥辭表示，到本十年末，歐洲製造商可能會面臨生死存亡的十字路口。（衛報）

歐洲製造業面臨艱難選擇

報道稱，隨著中國製造業競爭力不斷增強，歐洲汽車、化工和可再生能源等產業正面臨越來越大的競爭壓力。

德國汽車行業尤其受到關注。一方面，德國車企在中國市場面臨本土品牌的激烈競爭；另一方面，比亞迪、吉利和上汽集團等中國汽車製造商也在歐洲市場加快發展，對當地車企形成新的競爭壓力。

寶馬集團今年前9個月在華銷量同比下降22%，並於近期再次發出盈利預警。

彥辭同時擔任航運集團馬士基中國業務董事總經理。他援引高盛的一份報告預測稱，到本十年末，中國出口競爭可能使歐盟國內生產總值（GDP）較基準情景降低0.5%，德國受到的影響可能達到0.9%。

山東青島特銳德電氣近日宣佈，其自主研製的400千伏預製艙變電站在阿曼成功送電，這是中國出口的電壓等級最高、系統集成方案最全的預製艙式變電站。（央視財經）

「如果貿易為一方創造了大量價值，卻破壞了另一方的價值，各國就會開始問自己，我們為什麼要貿易？」彥辭說。

他警告，如果歐洲製造業持續萎縮，不僅可能造成大量就業崗位流失，還將削弱地方稅收基礎，增加社會福利支出，甚至使一些地區陷入跨越數代人的長期失業困境。

「如果我們製造出新的依賴關係，最終可能導致歐洲失去決定自身未來的能力。」彥辭表示。

報道稱，歐盟對華貿易逆差已經達到創紀錄水平，布魯塞爾、柏林和巴黎的貿易保護主義情緒也在升溫。彥辭此次前往布魯塞爾，與歐盟委員會官員舉行了一系列會談，向他們反饋歐洲企業在中國市場的實際經營情況。

不過，他並不認同將中國製造業的快速發展稱為「中國衝擊2.0」。

「我不太喜歡『中國衝擊2.0』這個說法，因為正在發生的這些事情不應該令人震驚。這一切都寫在中國的五年規劃裏，因此你本來就應該能夠預見。」彥辭說。

他指出，中國過去30年來持續致力於提升自身產業能力、減少對外部供應的依賴。自2015年提出「中國製造2025」以來，相關政策方向更加明確。

2025年1月7日，美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas），中國製造的電動車極氪（Zeekr）在年度消費性電子展CES 2025上展出。（Reuters）

歐洲改革中心近期的一份報告稱，中國在2026年至2030年的發展規劃中繼續強調科技自立自強，重點涉及人工智能、量子計算、機器人、綠色技術、生物製造、腦機接口以及6G通信等領域。

彥辭認為，歐洲企業不能忽視中國製造業的長期發展趨勢，而應更加積極地做好準備。

在他看來，中國的產業政策具有較強的執行力。一旦確定戰略方向，相關激勵措施、稅收優惠和產業支持便會逐級落實，各地政府和企業也會圍繞既定目標採取行動。

「與中國供應鏈競爭的方式，是成為其中的一部分」

儘管歐洲部分產業面臨壓力，彥辭並不認為減少對華貿易是解決問題的辦法。相反，他提出，歐洲製造商可以通過加入中國供應鏈，在全球市場獲得新的競爭優勢。

彥辭指出，歐洲不能僅寄希望於擴大對華出口來改善貿易局面。他直言，這種想法是「幻想」。報道援引的預測顯示，中國今年對全球其他地區的貿易順差可能超過2025年創下的1.2萬億美元紀錄。

與此同時，中國企業正在越來越多的工業領域參與全球競爭。

「如今我們看到的是，幾乎在全球任何地方、幾乎所有工業領域，你都會遇到一家，甚至多家中國競爭對手。」彥辭表示，對大多數行業而言，與中國企業競爭已經變得「非常、非常困難」。

不過，他認為，歐洲企業不必將中國供應鏈僅僅視為競爭對手。

「與中國供應鏈競爭的一種方式，就是成為中國供應鏈的一部分。」彥辭說。

在他看來，中國成熟的產業配套體系、製造能力和供應鏈網絡，不僅服務於中國本土企業，也能夠幫助外國企業提高全球競爭力。

「對許多企業來說，比起在中國賺取多少利潤，更重要的是中國供應鏈能夠幫助它們在全球市場競爭。」彥辭表示。

這也意味著，歐洲企業在華經營戰略正在發生變化。過去，許多歐洲企業進入中國，主要是為了滿足中國國內市場需求，即所謂「在中國，為中國」。如今，一些企業開始重新審視中國在其全球業務中的角色，將中國從單純的銷售市場轉變為面向全球的製造和供應鏈基地。

按照這一思路，歐洲企業可以與中國合作夥伴共同生產，利用中國的產業配套和製造能力，將產品銷往世界其他地區。

彥辭透露，隨著部分歐洲企業開始探索新的出口機會，這種戰略調整已使一些中國歐盟商會會員企業在過去一年中的信心有所改善。

這並不意味著歐洲企業要放棄自身的技術、研發和品牌優勢，而是通過與中國企業開展合作，將這些優勢與中國成熟的供應鏈體系相結合，以更好地參與全球市場競爭。

歐洲需要重新思考對華經貿政策

彥辭的上述表態，正值歐盟不斷強化貿易防禦政策之際。

近年來，圍繞新能源汽車、清潔能源設備等產業，歐盟持續討論如何應對來自中國企業的競爭。德國和法國也在推動歐洲提升本土製造能力，並加強關鍵產業的自主性。

不過，彥辭認為，單純依靠貿易保護措施，或者試圖通過擴大出口扭轉競爭局面，未必能夠解決歐洲製造業面臨的結構性挑戰。

他呼籲歐洲政策制定者繼續與中國保持接觸，尋找能夠讓雙方共同受益的經貿合作方式。

彥辭還談到了中歐在經濟政策上的不同取向。他認為，中國更加重視政策實施的實際效果，而歐洲往往更加關注原則。歐洲需要重新審視現有政策能否實現預期目標，並對不斷變化的全球產業格局作出調整。

這一討論也折射出歐洲對華經貿政策面臨的現實問題：一方面，歐洲希望提升本土製造業競爭力，減少關鍵領域的對外依賴；另一方面，許多歐洲企業仍然需要中國龐大的市場、成熟的供應鏈以及不斷發展的製造能力。

值得注意的是，彥辭的上述表態，正值第九屆中國國際進口博覽會剛剛落幕。在本屆進博會上，西門子、安賽樂米塔爾等歐洲製造業企業展示了與中國市場及產業鏈相關的最新合作成果。

此前，中國歐盟商會副主席兼上海分會主席代開樂對話觀察者網時表示，儘管全球經貿環境存在不確定性，中國仍然是相對穩定的製造、採購和投資目的地。

從代開樂對中國市場的判斷，到彥辭提出利用中國供應鏈參與全球競爭，兩位商會負責人的表態都反映出，中國在歐洲企業全球經營戰略中的作用依然重要。

對歐洲製造業而言，面對中國企業競爭力不斷增強的現實，如何保持自身技術和創新優勢，又充分利用中國成熟的產業配套與製造能力，正在成為一道需要認真思考的選擇題。

正如彥辭所提出的，歐洲企業未必只能在與中國競爭和退出中國市場之間作出選擇。通過更加緊密地融入中國供應鏈，同樣可能找到新的發展空間。