歐洲12國超市雪櫃遭黑客調高溫毀貨　歐盟示警下波恐鎖定家電

黑客連雪櫃都不放過，歐洲超市雪櫃近來集體遭黑客「升溫」毀貨！法國點名指控伊朗革命衛隊所為。歐盟隨即發出警告，指網絡攻擊威脅恐蔓延至日常家用電器。



歐洲近期爆出多宗網絡攻擊，據法媒報道，今年10月至11月期間，至少12個歐洲國家的超市遭到黑客入侵，其中法國受災最為慘重。10月11日至12日，法國數百家超市的冷藏系統被黑客遙距篡改，導致雪櫃及冰櫃溫度異常升高，大量易腐壞食品被迫全數銷毀。

法國超市雪櫃2026年10月遭受網絡攻擊（Reuters）

歐盟網絡安全局（ENISA）執行主任勒帕薩爾（Juhan Lepassaar）11月10日在布魯塞爾公布最新兩年期報告時發出嚴厲警告。他直言：「今天遭殃的是雪櫃，明天可能是路由器，後天就可能輪到各類家用電器。」他呼籲製造商必須在產品開發初期落實「安全設計」，切勿事後補救。

勒帕薩爾指出，現代人日常依賴的警隊、消防、醫院及公共交通等全天候服務均包含數碼元素，只要有一段程式碼缺乏保護，便可能引發癱瘓危機。

針對幕後黑手，法國政府11月9日點名指控伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）需為超市網攻負責。勒帕薩爾雖未直接評論該指控，但坦言親伊朗、俄羅斯的「國家級行為者」正大量合作並鎖定歐洲發動攻擊，同時點名多國均有具國家背景的威脅者，持續威脅歐洲企業與利益。他對歐盟明年全面生效的新資安法規，以及將ENISA規模與資源倍增的計劃表示歡迎。