美媒：黃仁勳因涉華情報疑雲或遭逼宮　白宮AI戰略受挫

據美國媒體報道，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳因個人越界行為及捲入涉華情報疑雲，正面臨被公司董事會罷免的風險。這一突發危機不僅震動美國科技界，也令與黃仁勳關係密切的特朗普政府陷入棘手的政治漩渦，白宮整體人工智能（AI）戰略及對華出口管制政策正面臨美國國會的跨黨派審視。



《華爾街日報》華盛頓報道主管帕萊塔（Damian Paletta）指出，自特朗普（Donald Trump，又譯川普）贏得2024年總統大選以來，他與黃仁勳建立了備受矚目的密切合作關係。在特朗普給予黃仁勳極大高層接觸管道的同時，英偉達的股價與營收在過去數月間一路飆升。即便數月前美國國內對特朗普AI政策的反對聲音漸起，特朗普依然加倍堅持原有立場，與黃仁勳保持着一如既往的密切關係。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

然而，隨着黃仁勳個人越界行為的嚴重程度不斷曝光，這段曾被外界視為政商合作典範的「兄弟情誼」（bromance），正迅速演變為特朗普、白宮及其核心AI戰略的重大政治負資產。

目前，這家美國最大型企業之一的掌門人已處於被罷免的邊緣。《華盛頓郵報》引述消息人士稱，白宮方面已表態不會干預英偉達董事會就黃仁勳去留作出的決定，試圖與這場企業風波劃清界限。

儘管白宮力圖保持距離，但事件引發的政治衝擊波仍在華盛頓持續擴散。《華爾街日報》分析認為，白宮如今必須直面外界的嚴厲質詢，焦點集中於政府與特定科技界領袖的過度親密關係，以及黃仁勳在涉及中國與AI等高度敏感國家安全決策中所扮演的角色與影響力。

2026年11月8日，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，右）向員工發電郵承認出軌，外界普遍認為黃仁勳指的是中國籍女子黃樂（又名Alice Huang，左）。（網絡圖片）

此次風波引發的政治反彈罕見地跨越了美國黨派界限。報道稱，有關黃仁勳曾與一名據信與中國情報部門關係密切的人士交往的消息，激怒了國會中的共和黨人。連日來，國會要求白宮作出明確交代的聲浪不斷高漲，部分議員甚至威脅將動用傳票權展開深入調查。

美媒普遍指出，由於此次國會憤怒情緒兼具跨黨派性質，白宮恐難像往常一樣輕易化解危機。更令外界關注的是，這場風波可能進一步牽連到更廣泛的特朗普政府高級官員。其中，在對華技術出口管制決策中發揮關鍵作用的美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）首當其衝。由於相關管制政策直接涉及英偉達的核心業務，他與英偉達之間的政策互動預計將成為國會下一步審查的重點。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

