高市擬驅逐薛劍為何突停手？日媒：全因中國展現「雙倍反制」姿態

日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引發爭議後，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台揚言要「斬首」引起軒然大波。《環球時報》前總編輯胡錫進解釋，薛劍的言論被誤解，他並非意在威脅要「砍掉」日本首相高市早苗的頭，原意是警告如果台海爆發戰爭，而日本貿然介入，那麼日本的頭將被砍掉。

雖然胡錫進做出這樣的解釋，但日方仍一度考慮要將中國駐大阪總領事薛劍驅逐出境。此事之後遭擱置，日媒11月8日報道，這是因為中方警告，倘若日方驅逐薛劍出境，中方將加倍奉還，即「你們驅逐1人，我們就驅逐2人」。



日本首相高市早苗2025年表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可以行使集體自衛權。中國駐大阪總領事薛劍在網上回應有關報道稱，「應毫不猶豫地斬首」。雖然他隨後刪除貼文，事件已引起軒然大波。

2025年11月8日，日本首相高市早苗7日在國會就「台灣有事」議題答辯時表示：「台灣有事可能構成日本可行使集體自衛權的存亡危機事態」，隨後，中國駐大阪總領事薛劍在社交平台X上回應：「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」（網絡圖片）

胡錫進對此進行解釋並認為薛劍傳遞的訊息並無不妥。日本《讀賣新聞》報道，在高市早苗國會答辯約一週後的2025年11月中旬，高市親自召集內閣官房長官木原稔及外務省高層開會，指示外務省向北京傳達最後通牒，那就是若中方不主動召回薛劍，日方將依據《維也納外交關係公約》宣布其為「不受歡迎的人物」並驅逐出境。

報道指，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰隨後在北京與時任中國外交部亞洲司司長劉勁松會晤交涉，原本日方預期在最壞情況下雙方以「一換一」驅逐對等收場，豈料劉勁松當場點名日本駐中國總領事，語帶威脅警告「你們驅逐1人，我們就驅逐2人」，強硬展現「雙倍反制」姿態。

報道指，日本考慮到可能會進一步引發外交衝突後，最終決定暫緩驅逐。