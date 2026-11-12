東京審判78周年｜中國外交部：接受判決是日本重返國際社會前提

中國外交部毛寧11月12日主持例行記者會時，有記者問及中方對今天是遠東國際軍事法庭國（東京審判）宣判78周年紀念日有何評論時，毛寧回應稱，歷史不容忘記，承認並接受東京審判，是戰後日本重返國際社會的基本前提。



毛寧表示，78年前的今天，東京審判經過兩年半的庭審，以海量鐵證和嚴謹法理判定日本軍國主義發動侵略戰爭，嚴重違反國際法，對25名甲級戰犯予以應有懲罰。

毛寧稱，日本軍國主義的罪行昭告天下，並被牢牢釘在歷史恥辱柱上。東京審判是戰後國際秩序的重要組成部份，承認和接受東京審判是戰後日本回歸國際社會的前提。

2026年11月2日，外交部發言人毛寧進行例行記者會。（外交部官網）

毛寧強調，多年來日本右翼勢力漠視東京審判的歷史定論，極力否認甚至美化侵略罪行，宣揚錯誤史觀令人憤慨。值得警惕的是，近年來，不願同日本軍國主義徹底切割的日本政府，大幅提升軍費開支，發展進攻力量，推動修訂「安保三文件」，圖謀拋棄「無核三原則」，不斷加速「再軍事化」進程。

毛寧說：「上述動向將嚴重挑戰東京審判確立的法理底線，嚴重威脅地區和平穩定。」毛寧重申，歷史不容忘記，正義不容挑戰，國際社會應當共同抵制一切企圖為侵略歷史翻案，復活軍國主義的倒行逆施。

毛寧還稱，中方願同全世界愛好和平的國家和人民一道，堅定守護歷史真相，維護戰後國際秩序，捍衛國際公平正義。