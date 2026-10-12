胡塞襲擊重創經濟　沙特阿拉伯王儲萬億轉型大計恐泡湯

也門胡塞武裝連日襲擊沙特阿拉伯，利雅得國際機場10月10日遭導彈擊中，至少12人死亡、數百人受傷。沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）推動的經濟轉型計劃受重創，沙特財政部預期2026年GDP將收縮3.6%。



美國《華爾街日報》報道，胡塞武裝連月攻擊沙特機場及能源設施，包括主要輸油管及煉油廠。距離胡塞根據地逾500英里的利雅得，部分地區已變成戰區，居民在爆炸聲中躲避。8日被攔截的導彈碎片擊中一間幼稚園及診所。沙特攔截彈庫存正在減少。

穆罕默德過去十年投入巨資興建未來城市Neom等大型項目，總成本達數萬億美元，遠超政府年預算約3,500億美元。與伊朗開戰的成本令財政計算無法平衡。今年首兩季外國投資下跌，多個大型項目停滯，沙特今年1月更放棄主辦2029年亞洲冬季運動會。

2026年10月8日，沙特阿拉伯首都利雅得，在也門胡塞武裝（Houthis）聲稱襲擊哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）後，機場冒出濃煙和火焰。（Reuters）

胡塞武裝7月宣布對沙特實施海上封鎖，9月東西向輸油管遇襲，打擊沙特繞過霍爾木茲海峽的石油出路。利雅得機場至少四度遇襲。

儘管穆罕默德承諾在美投資約1萬億美元，美國至今拒絕沙特要求軍事協助擊退胡塞武裝的請求，只派出軍事顧問。沙特已向巴基斯坦求助，並在全球搜羅防空系統。專家指沙特選項不多，任何軍事回應都可能令其更深陷衝突。